ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Enflasyonun yüksek seyretmesi, faiz artışı beklentilerini güçlendirirken yatırımcılar gözünü güncel altın fiyatlarına çevirdi. Peki, düşüş devam ediyor mu? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

Küresel piyasalar dün ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine odaklandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, dolar endeksini yukarı taşırken altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Ons altın 4 bin 14 dolara kadar gerilerken, gram altın da 6 bin 480 lirayı gördü.

ABD'de ekim ayında enflasyon yeniden yükselişe geçti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

BEKLENTİLERİ AŞAN ENFLASYON ALTINI GERİLETTİ

ABD'de enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi, faizlerin yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksinde yükseliş hızlanırken, altın fiyatlarında satış baskısı arttı.

Ons altın, dün akşam saatlerinde sert düşüş yaşayarak 4 bin 14 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, bugün sabah seansında TSİ 07.18 itibarıyla 4 bin 43 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın fiyatı da ons altında yaşanan düşüşten etkilendi. Dün 6 bin 480 liraya kadar gerileyen gram altın, bugün sabah seansında TSİ 07.18 itibarıyla 6 bin 535 lira seviyesinde alıcı buldu.

Dolar endeksinde ise yukarı yönlü hareket devam etti. Endeks, bugün TSİ 07.18 itibarıyla 102,662 puan seviyesinde işlem gördü.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, ons altında 4 bin dolar seviyesini psikolojik destek, 3 bin 975 dolar seviyesini ise teknik destek noktası olarak değerlendiriyor. Söz konusu destek bandının korunması, altın fiyatlarında tepki alımlarının güç kazanması açısından önem taşıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de ons altında yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanabilmesi için 4 bin 200 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması gerektiğini belirtiyor.

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