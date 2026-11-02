ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen uçak kazası faciayla sonuçlandı. Learjet 60 tipi özel jet, Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında yerleşim alanına düştü. Kazanın ardından uçakta yangın çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan özel jette 9 kişi bulunuyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarpmasının ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü. Kaza bölgesine ekipler sevk edilirken, Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi olayın yaşandığı yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

UÇAKTA BULUNAN 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın yerel saatle 12.50'de meydana geldiğini bildirdi.

Duffy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yerel saatle 12.50'de (TSİ 20.50) bir Learjet 60, Cresthaven (Florida) yakınlarındaki bir mahalleye düştü. Uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti."

Kazayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendiren Duffy, uçaktaki tüm yolcuların yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Özel jetin yerleşim alanına düşmesine ilişkin inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden bazı kullanıcılar, uçağın düşüş hızını ve şeklini füzeye benzeten yorumlarda bulundu. Ancak kazanın nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.