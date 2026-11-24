ABD genelinde yaşanan uçuş aksaklıkları binlerce yolcuyu etkiledi. Bir havayolu şirketindeki teknik arızanın da tetiklediği süreçte 3 bin 500’den fazla sefer ertelenirken veya iptal edildi. En büyük yoğunluk ise Atlanta Havalimanı’nda yaşandı.

ABD'de pazartesi günü 3 bin 500'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi. Uçuş takip portalı FlightAware verilerine göre, aksaklıklardan en fazla etkilenen havayolu şirketi Delta Air Lines oldu. Şirketin 568 uçuşu ertelenirken 92 uçuşu iptal edildi. Bu rakam, Delta'nın pazartesi günü için planlanan toplam seferlerinin yaklaşık beşte birine karşılık geldi.

EN ÇOK DELTA AIR LINES ETKİLENDİ

FlightAware verilerine göre Delta Air Lines, yaşanan uçuş aksaklıklarında en fazla etkilenen şirket oldu. Havayolunun 568 seferinde gecikme yaşanırken 92 seferi iptal edildi.

ABD'deki havalimanları arasında ise en büyük aksaklık Atlanta Havalimanı'nda görüldü. Havalimanında 374 uçuş ertelendi, 44 uçuş ise iptal edildi.

TEKNİK ARIZA UÇUŞ PROGRAMINI AKSATTI

Delta Air Lines, pazar günü uçakların uçuşa hazırlanmasında önemli rol oynayan "ağırlık ve denge" sisteminde teknik bir arızayla karşılaştı. Atlanta Havalimanı'nda yaşanan sorun, şirketin yaklaşık 2 bin 500 uçuşunda gecikme ve iptallere neden oldu.

Söz konusu arızanın ardından pazartesi günü de uçuş programındaki aksamaların devam ettiği görüldü.

ŞÜKRAN GÜNÜ ÖNCESİ ULAŞIMDA YOĞUNLUK ARTTI

Uçuşlardaki aksaklıkların, ABD'de 26 Kasım'da kutlanacak Şükran Günü tatilinden yalnızca birkaç gün önce yaşanması dikkat çekti.

Amerikalıların bu dönemde ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmek amacıyla yoğun şekilde seyahat etmesi, havayolu şirketleri ve havalimanlarında yolcu trafiğini artırıyor.