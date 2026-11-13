Belçika karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan A Milli Takım, üst üste 5'inci resmi maçını da kaybetti. Ay-yıldızlılar, 1980-1982 yıllarından bu yana ilk kez bu kadar uzun bir mağlubiyet serisi yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında aldığı yenilgiyle tarihinin en kötü dönemlerinden birini yeniden hatırlattı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Belçika'yı konuk eden milliler, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5 resmi maçını kaybeden Ay-yıldızlı ekip, tam 45 yıl sonra yeniden uzun bir mağlubiyet serisinin içine girdi.

5 MAÇTA DA GALİBİYET GELMEDİ

A Milli Takım, son 5 resmi karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu tablo, 1980-1982 döneminden bu yana ilk kez yaşanıyor. Söz konusu dönemde milliler, üst üste 8 karşılaşmayı kaybederek tarihinin en kötü serilerinden birine imza atmıştı.

1982'DEKİ KÖTÜ SERİDE 8 YENİLGİ

1982 Dünya Kupası Elemeleri döneminde başlayan mağlubiyet serisinde Türkiye; Galler'e 4-0 ve 1-0, Çekoslovakya'ya 2-0 ve 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne ise 4-0 ve 3-0 mağlup oldu.

Milliler, bu serinin ardından hazırlık maçında Macaristan'a da 5-0 yenildi. Kötü gidişat, 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle sona erdi.

SON 5 YENİLGİNİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın son mağlubiyet serisinde İtalya ve Belçika ikişer kez, Fransa ise bir kez galibiyet elde etti. Belçika karşısında alınan son yenilgiyle birlikte 45 yıl önceki kötü tablo yeniden gündeme geldi.