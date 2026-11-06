ABD’li Vito Canelli, 97’nci yaş gününü kutladığı partide Bee Gees’in “Stayin’ Alive” şarkısıyla dans ettikten dakikalar sonra hayatını kaybetti. Eğlence dolu gecede yaşama veda eden Vito için arkadaşları, “Tam istediği gibi öldü” dedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 97 yaşındaki Vito, doğum günü partisinde Bee Gees’in “Stayin’ Alive” şarkısı eşliğinde dans ettikten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Renkli kişiliği ve eğlenceye düşkünlüğüyle tanınan Vito’nun son anları, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

HALLOWEEN TEMALI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Los Angeles’ta yaşayan Vito, 97’nci yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte düzenlenen Halloween temalı bir partiyle kutladı. Partiyi, 24 yaşındaki komşusu ve pastacı Eden Malinoff organize etti. Malinoff, Vito için kırmızı şaraplı çikolatalı bir pasta hazırladı.

Yaşları 20’li yaşlardan 80’li yaşlara kadar uzanan arkadaşlarıyla bir araya gelen Vito, gecede neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, siyah gömleği ve pantolonuyla Bee Gees’in dünyaca ünlü “Stayin’ Alive” şarkısı eşliğinde dans ettiği, alkış tuttuğu ve gülümsediği görüldü.

PARTİDEN KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak eğlence dolu gece beklenmedik şekilde sona erdi. Konukların Vito’ya doğum günü şarkısı söylemesinin ardından 97 yaşındaki adam, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Arkadaşının en yakın dostlarından biri, Vito’nun bazı sağlık sorunları bulunduğunu ancak bu sorunların ciddiyetinin çevresindekiler tarafından bilinmediğini açıkladı. Vito’nun sevdiği müzik çalarken huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

“HAYATINI SON ANINA KADAR DOLU DOLU YAŞADI”

Partiyi organize eden Eden Malinoff, sosyal medya paylaşımında Vito’nun enerjisine dikkat çekti. Genç arkadaşlarının arasında çok sevilen Vito’nun eğlenceye olan düşkünlüğünü anlatan Malinoff, 97 yaşındaki adamın kendisinden bile daha hareketli olduğunu belirtti.

Malinoff, gecenin beklenmedik şekilde sona erdiğini ifade ederek, Vito’nun hayatını sevdiği insanların arasında kutlama yaparken kaybetmesinin onun karakterine uygun olduğunu dile getirdi. Vito’nun son dansının yer aldığı video kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, paylaşım yaklaşık 9,5 milyon görüntülenme aldı.