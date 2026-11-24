Yurt genelinde kış koşulları etkisini hissettirmeye hazırlanıyor. Kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarılarını peş peşe sıralayan Meteoroloji, 19 il için alarm verdi. Sıcaklıkların düşeceği bugün, bazı bölgelerde rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Kasım 2026 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde kuvvetli yağış, kar ve fırtına görülecek.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın doğu kesimleri, Ankara ve Adana çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Hava sıcaklıklarının ise kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle 19 ili sarı kodla uyardı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ve beklenen hava olayları şöyle:

·Antalya: Gök gürültülü sağanak yağış

·Artvin: Kuvvetli yağış ve kar

·Giresun: Kuvvetli rüzgar, yağış ve kar

·Gümüşhane: Kuvvetli yağış ve kar

·Kastamonu: Kuvvetli yağış

·Kayseri: Kuvvetli yağış

·Nevşehir: Kuvvetli yağış

·Niğde: Kuvvetli yağış

·Ordu: Kuvvetli rüzgar, yağış ve kar

·Rize: Kuvvetli yağış ve kar

·Sakarya: Kuvvetli yağış

·Samsun: Kuvvetli rüzgar, yağış ve kar

·Sivas: Kuvvetli yağış

·Trabzon: Kuvvetli rüzgar, yağış ve kar

·Zonguldak: Kuvvetli yağış

·Aksaray: Kuvvetli yağış

·Bayburt: Kuvvetli yağış ve kar

·Bartın: Kuvvetli yağış

·Düzce: Sarı kodlu meteorolojik uyarı

HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerinden itibaren azalarak yurt genelinde hissedilir derecede düşecek.

Soğuk havanın etkisiyle özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağışların tür değiştirmesi bekleniyor. Bölgenin 1000 metre üzerindeki yüksek kesimlerinde sağanak yağışın yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacağı tahmin ediliyor.

SEKİZ İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, gün içerisinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'a doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Yağış miktarının metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında olması beklenirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji; sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

FIRTINANIN HIZI SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgar hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi risklerin yanı sıra soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı da uyarı yapıldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre üç büyükşehirde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 6-9 derece. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: 7-11 derece. Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 12-17 derece. Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

24 KASIM 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İç kesimlerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Hatay ve Osmaniye dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimleri ile Adana çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle doğu kesimler ile Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgar hızının saatte 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Kuzey kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Gece sıcaklığının Erzurum'da sıfırın altında 1, Kars'ta ise sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE FIRTINA ALARMI

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan tahminlere göre Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtına; Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz, Marmara ve Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.