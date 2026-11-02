Hollanda Eredivisie'de Twente, deplasmanda karşılaştığı Excelsior'u 9-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un dört golle yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından, kalesinde dokuz gol gören Stijn van Gassel'in açıklamaları gündem oldu.

Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Twente, Woudestein Stadyumu'nda Excelsior'a konuk oldu. Karşılaşmayı 9-0 gibi farklı bir skorla kazanan Twente, haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst ise attığı dört golle galibiyetin başrolünde yer aldı.

Ev sahibi Excelsior, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında santrforu Nesto Groen'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Ancak takımın kalecisi Stijn van Gassel, ağır yenilginin ardından erken gelen kırmızı kartın kötü performans için mazeret olamayacağını söyledi.

KALECİDEN TAKIMINA SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Stijn van Gassel, geçen sezon Twente karşısında yaşadıkları benzer bir durumu hatırlattı. Erken gelen kırmızı karta rağmen takım olarak mücadele etmeleri gerektiğini belirten kaleci, ortaya koydukları performansı sert sözlerle eleştirdi.

Van Gassel, "Geçen yıl da Twente maçında erken bir kırmızı kart gördük ama o zaman takım olarak dimdik durduk. Şimdi ise hepimiz birbirimizi hayal kırıklığına uğrattık. Kırmızı karta rağmen bu skandal bir durum" ifadelerini kullandı.

Taraftarların karşılaşmayı izlemek için bilet aldığını hatırlatan deneyimli kaleci, takımın sergilediği oyunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Van Gassel, "Taraftarlar bilet alıp geliyor, biz ise ortaya böylesine berbat bir performans koyuyoruz. Bu tam anlamıyla bir rezalet" dedi.

10 GOL YEMEMELERİNİ ŞANS OLARAK GÖRDÜ

Karşılaşmanın 10-0 sona ermemesini takımları adına şans olarak değerlendiren Van Gassel, oyuncuların sahada daha fazla mücadele ve gurur göstermesi gerektiğini söyledi.

İlk yarıyı 5-0 geride tamamladıklarında maçın büyük ölçüde koptuğunu anladıklarını belirten kaleci, "İlk yarı bittiğinde 5-0'dı ve maçın koptuğunu anlamıştık; yine de en azından biraz gurur sergileyebilirdik. Bunu yapmayı beceremedik" diye konuştu.

WEGHORST'TAN DÖRT GOLLÜK GÖSTERİ

Twente'nin farklı galibiyetinde Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ön plana çıktı. Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın 12, 32, 33 ve 62. dakikalarında fileleri havalandırarak takımına dört gollük katkı sağladı.

Twente'nin diğer golleri ise Thomas Van den Belt, Daan Rots, Jordy Bawuah ve Ramiz Zerrouki'den geldi. Thomas Van den Belt 39. dakikada, Daan Rots 45+1 ve 82. dakikalarda, Jordy Bawuah 49. dakikada, Ramiz Zerrouki ise 71. dakikada gol sevinci yaşadı.

EXCELSIOR MAÇI ŞUT ÇEKEMEDEN TAMAMLADI

Karşılaşmanın istatistikleri de Excelsior'un yaşadığı ağır yenilgiyi gözler önüne serdi. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli ya da isabetsiz hiçbir şut gönderemedi ve korner kullanamadı. Excelsior'un gol beklentisi (xG) de sıfırda kaldı.

Rakip ceza sahasında yalnızca iki kez topla buluşabilen Excelsior, karşılaşma boyunca 152 başarılı pas yapabildi. Twente ise yüzde 80 topla oynama oranıyla rakibine büyük üstünlük kurdu.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Twente, ligde dördüncü sıraya yerleşti. Excelsior ise 11 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.