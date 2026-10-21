Avustralyalı model Sahara Ray'in 34 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bir dönem Justin Bieber'la yaşadığı öne sürülen ilişkiyle gündeme gelen modelin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Avustralyalı model Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Justin Bieber'la görüntülenen Ray'in, ailesinin yanında hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yaklaşık 9 ay önce kızı Snow'u dünyaya getiren modelin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Ray, 2024'te geçirdiği trafik kazasının ardından Guillain-Barre sendromuna yakalandığını ve kısmen felç kaldığını açıklamıştı.

Sahara Ray'in ölümünün ardından sosyal medya hesabındaki son paylaşımları da gündeme geldi. Model, 19 Temmuz'da kızı Snow'un fotoğraflarını paylaşarak “Bütün kalbim bebeğim Snow” notunu yazmıştı.