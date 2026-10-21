Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu'nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden araştırmacılarla yürüttüğü çalışmada sigara tütünündeki mikroplastik kirliliği incelendi. 18 ülkeden toplanan 88 farklı sigara çeşidinin 83'ünün tütününde mikroplastik bulundu.

Araştırmadaki ülke örnekleri arasında en yüksek miktar, bir gram tütünde 30 mikroplastikle Bosna-Hersek'te tespit edildi. Türkiye'den alınan örnekler gram başına 19 mikroplastikle ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Finlandiya, Karadağ, İsveç ve Letonya izledi.

BİR GRAM TÜTÜNDE ORTALAMA 7,2 PARÇACIK

Environmental Pollution dergisinde yayımlanan çalışma için Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Çin, Mısır, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Japonya, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, İspanya, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan gönüllüler aracılığıyla sigara örnekleri toplandı.

Mikroskop ve ileri analiz teknikleriyle yapılan incelemelerde toplam 988 plastik parçacığı sayıldı. Bir gram tütünde ortalama 7,2 plastik parçacığı bulundu.

Gündoğdu, araştırmanın filtre yerine doğrudan tütüne odaklandığını belirterek, "Bugüne kadar sigaradaki plastik sorunu hep filtre üzerinden konuşuldu. Biz ilk kez sigara içicisinin yaktığı tütünün kendisine baktık" dedi.

AMBALAJ VE KUMAŞTA KULLANILAN PLASTİKLER BULUNDU

Gündoğdu'nun paylaştığı sonuçlara göre, tespit edilen plastikler arasında ambalajlarda kullanılan polietilen yüzde 37,3, çuval, sentetik kumaş ve ambalajlarda kullanılan polipropilen yüzde 23,6, PET şişe ve polyester kumaşlarda kullanılan PET/polyester ise yüzde 22,6 oranında yer aldı. Daha az miktarda naylon, polikarbonat, akrilik, pleksiglas (PMMA) ve PVC de bulundu.

Tütünün çoğu zaman açıkta, güneşte kurutulduğunu, ardından paketlenip çuvallandığını anlatan Gündoğdu, çuvalların ve kurutma brandalarının çoğunlukla PVC ve polipropilenden üretildiğini söyledi. Gündoğdu, bu malzemelerin kullanımı ve kurutma aşamasında plastiklerin tütüne karıştığını düşündüklerini belirtti.

“TÜTÜNÜN İÇİNDEKİ PLASTİĞİ DE YAKIYOR”

Plastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan gazların ek bir toksik etki yarattığını belirten Gündoğdu, "Sigara içen kişi, tütünün içindeki plastiği de yakıyor. Sigaranın yanan ucunda sıcaklık 600 ile 900 santigrat arasına çıkıyor. Bu sıcaklık plastikleri parçalayıp, zararlı gazlara dönüştürmeye yetiyor" diye konuştu.

Gündoğdu, sigara içenlerin tütünün kendi zararlarının yanı sıra plastiklerin yanmasıyla oluşan zehirli gazlara da maruz kaldığını söyledi. Kullanıcılar açısından sigarayı bırakmanın veya azaltmanın önemine işaret eden Gündoğdu, yasa yapıcıların da sigara üretim koşullarının plastikten arındırılması için önlem alması gerektiğini belirtti.