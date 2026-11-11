Türkiye'nin 82 yıllık giyim devi Sarar, aile üyeleri arasında yaşanan miras anlaşmazlığına ilişkin açıklamada bulundu. Ali Emre Sarar’ın amcası ve iki kuzeni hakkında iflas yoluyla takip başlattığı iddialarına değinilen açıklamada, miras uyuşmazlığının sürdüğü ancak şirketlerin iflas sürecinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin köklü tekstil şirketlerinden Sarar Grubu'nda aile üyeleri arasında yaşanan miras ve hisse anlaşmazlığı gündemdeki yerini koruyor. Kurucu ortaklardan merhum Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar'ın, şirket gelirlerinden kendisine düşen payı alamadığı iddiasıyla amcası Sebahattin Sarar ile kuzenleri Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattığı öne sürülmüştü.

Basında yer alan iddiaların ardından Sarar Şirketler Grubu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Şirket, söz konusu uyuşmazlıkların aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını, grup şirketlerinin mali durumuyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

SARAR'DAN İFLAS İDDİALARINA YANIT

Şirket tarafından yapılan açıklamada, basında yer alan haberlerin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabileceği belirtilerek, gündeme gelen hukuki sürecin Sarar Grup şirketlerini kapsamadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir.

Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz."

AİLE İÇİNDEKİ HUKUKİ UYUŞMAZLIK GÜNDEMDE

Sarar Grubu'nun açıklamasında, aile bireyleri arasındaki anlaşmazlığın devam edip etmediğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, şirketlerin mali yapısının ve ticari faaliyetlerinin bu süreçten etkilenmediği vurgulandı.

Böylece Sarar Grubu, aile içindeki miras ve hisse anlaşm