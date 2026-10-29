İngiltere ve Galler’de geri dönüşüm tesislerinde yaşanan aksaklıklar, beyaz eşya atığı sorununu büyüttü. İşletmeci şirketin iflas etmesiyle Newport Limanı’ndaki tesiste 80 binden fazla buzdolabı ve dondurucu atıl durumda kaldı.

İngiltere ve Galler'de geri dönüşüm tesislerinde yaşanan aksaklıklar, eski beyaz eşyaların işlenmesini zorlaştırdı. Unimetals'in iflasının ardından Newport'taki geri dönüşüm tesisi faaliyetlerini durdururken, sahada biriken 80 binden fazla buzdolabı ve dondurucunun akıbeti belirsizliğini koruyor.

South Wales Argus gazetesinin haberine göre, Unimetals'in iflas etmesiyle Newport'taki tesis kapandı. Eski soğutma cihazlarının içindeki gazları güvenli şekilde ayrıştırmak ve geri dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmek üzere özel ekipmanlarla donatılan tesiste, on binlerce cihazın ne zaman işleme alınacağı henüz netleşmedi.

İKİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Newport'taki tesisin kapanması, Darlaston ve Thetford'daki geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlarla aynı döneme denk geldi. Üç tesiste yaşanan aksaklıklar, İngiltere ve Galler genelinde eski beyaz eşyaların geri dönüştürülmesi için kullanılabilen kapasiteyi önemli ölçüde azalttı.

Buzdolabı ve dondurucuların içerdiği soğutucu gazlar, çevre açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle söz konusu cihazların, gazların güvenli biçimde ayrıştırılmasını sağlayan özel yöntemlerle işlenmesi gerekiyor.

HÜKÜMETE TESİSİ YENİDEN AÇMA ÇAĞRISI

Oxfordshire İlçe Konseyi, Newport'taki geri dönüşüm tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Konsey, gerekli ekipmanların tesiste hâlâ bulunduğuna dikkat çekerek biriken atıkların işlenmesi için mevcut kapasitenin yeniden kullanılabileceğini belirtti.

Newport Limanı'nın işletmecisi Associated British Ports (ABP) ise tesisin ve sahada bulunan malzemelerin geleceğine ilişkin üçüncü taraflarla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

650 KİŞİNİN İSTİHDAMI ETKİLENDİ

Unimetals'in iflası, geri dönüşüm faaliyetlerinin yanı sıra istihdamı da etkiledi. Şirketin kapanmasıyla yaklaşık 650 kişinin işi tehlikeye girdi.