Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de iki gencin otomobilini gasbetti. Araç sahibi 19 yaşındaki Talha Gökgöz, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin arkadaşına silah doğrultması üzerine anahtarı verdiğini söyledi. Gökgöz, saldırganla karşı karşıya geldiği korku dolu o anları anlattı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı Arif Sefa Özdemir (28), kaçış sırasında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde iki gencin otomobilini gasbetti. Özdemir, polis ekiplerinin aracının lastiklerine ateş açması sonucu durdurularak yakalandı ve gözaltına alındı. Aracı gasbedilen gençlerden Talha Gökgöz (19), yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ

Eskişehir ES TV’nin haberine göre, Çatören Barajı mevkisinde Talha Gökgöz’e ait otomobili gasbeden Özdemir’in, kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ortaya çıktı. Aracı aldıktan sonra Taşlık Mahallesi’ne kadar giden şüpheli, otomobilin çamura saplanması üzerine aracı bırakarak yaya şekilde kaçtı. Daha sonra başka bir otomobili de gasbeden Özdemir, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

“UYUŞTURUCU MADDE VAR MI DİYE SORDU”

Arkadaşıyla birlikte sigara içmek için yol kenarında durduklarını belirten Gökgöz, şüphelinin araçla yanlarına yanaştığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Gökgöz, “Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm” dedi.

Şüphelinin silahı arkadaşına doğrulttuğunu belirten Gökgöz, arkadaşına zarar gelmemesi için otomobilin anahtarını verdiğini anlattı. Gökgöz, “Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı” diye konuştu.

TELEFONLARINI ALIP 112'Yİ ARADILAR

Şüphelinin telefonlarını attırdığı uçurumdan cihazlarını geri aldıklarını ve ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıklarını belirten Gökgöz, saldırıdan önce şüphelinin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği cinayetlerden haberdar olmadığını söyledi.

Gökgöz, şüphelinin otomobilinde içki şişeleri gördüklerini ve alkollü olduğunu düşündüklerini de ifade etti.