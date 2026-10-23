DHA- Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ayşen Arda İşçi, üniversite diplomasının ardından yüksek lisans için yeniden ders başına geçti. İki çocuk, üç torun sahibi İşçi, uluslararası ilişkiler alanındaki eğitimini doktorayla sürdürmeyi hedefliyor.

Açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra 2020 yılında üniversite sınavını kazanan İşçi, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne girdi. 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde diplomasını aldı, 69 yaşında onur belgesiyle mezun oldu. Bir yıllık aranın ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başladı.

"EĞİTİMDE YAŞIN ÖNEMİ OLMAZ"

KAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, İşçi'nin azmi ve akademik başarısıyla diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Mikail, "Bizim için bu bir gurur meselesidir. Hem enerjisiyle hem derslerdeki başarısıyla diğer öğrencilere örnek teşkil ediyor. Eğitimde yaşın önemi olmaz. Ben de kendisini kutluyorum, takdir ediyorum. Bizim gururumuzdur kendisi, Ayşen abla" dedi.

İşçi'nin bazı nedenlerle eğitimine bir yıl ara vermek zorunda kaldığını, ancak yeniden derslere başladığını aktaran Mikail, tez konusunu birlikte belirleyeceklerini belirtti. Mikail, ilerleyen süreçte doktora programının açılması ve gerekli şartların sağlanması durumunda İşçi'yi doktora öğrencisi olarak da görmek istediğini ifade etti.

"UMUT VARSA YAŞAM VAR"

Hedefleri için çalışmayı sürdüreceğini söyleyen İşçi, "Çalışarak Kars'a, hocalarıma, üniversiteme, öncelikle de kendime mahcup olmadan bu bölümü bitirip doktoraya devam etmek istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hayalleriniz hiç bitmesin. Her yaşta hayal bitmesin. Umut varsa yaşam var" diye konuştu.

Akranlarına sosyal yaşamın içinde kalmaları çağrısında bulunan İşçi, "Bir şekilde sosyal hayatın içinde olsunlar. Okula gitmeyebilirler, farklı sosyal hayatın içinde olsunlar. Hayat güzel. Hayat her şekilde devam ediyor ama hayata renk katmak bizlerin elinde" ifadelerini kullandı.

"REKLAM FİLMİ ÇEKMEK İSTİYORUM"

İşçi'nin hayalleri akademik eğitimle sınırlı değil. Diplomasi alanında görev almak ve Kars'ın tanıtımına katkıda bulunmak da istiyor. İşçi, bu hayallerini şöyle anlattı:

"Konsolos olur muyuz? Neden olmasın? Hayallerim var. Reklam filmi çekmek istiyorum. Hem Kars'ımı tanıtayım hem reklamlarda olayım. Benden güzel reklam yüzü olur, olmaz mı? Neden olmasın?"