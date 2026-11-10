Haziran 2025'te yalnızca 1 sterline satın alınan İngiltere'deki indirim market zinciri Poundland, sahibi Gordon Brothers'ın 50 milyon sterlinlik krediye erişimini durdurmasının ardından iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. Mahkemeden 10 günlük geçici koruma kararı alan şirketin yaklaşık 600 mağazasının parça parça satılması ve 11 bini aşkın çalışanının işsiz kalması riski bulunuyor.

İngiltere merkezli indirim marketleri zinciri Poundland, ABD'li sahibi Gordon Brothers ile yaşadığı finansman anlaşmazlığı nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çekiyor.

ITV News'in aktardığına göre, Yaklaşık 600 mağazası ve 11 bin çalışanı bulunan şirketin, banka hesaplarında yer alan 50 milyon sterlinlik kaynağa erişiminin kısıtlandığı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, krizin temelinde Gordon Brothers'ın Poundland'de hem alacaklı hem de hissedar konumunda bulunmasından kaynaklanan finansman anlaşmazlığı bulunuyor.

STOKLAR YENİLENEMİYOR, TEDARİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Finansmana erişmekte zorlanan Poundland, yeni ürün tedarikinde ve mağaza stoklarını yenilemekte güçlük çekiyor. Şirket, alacaklıların olası yasal işlemlerine karşı geçici koruma sağlayan kayyum atanmasına yönelik niyet bildiriminde bulundu.

Bu kapsamda tanınan 10 günlük koruma süresinin perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Süre dolmadan anlaşma sağlanamaması halinde şirketin kayyum yönetimine geçmesi veya mağazalarının ayrı ayrı satılması ihtimaller arasında yer alıyor.

POUNDLAND 1 STERLİNE SATILMIŞTI

Gordon Brothers'ın Poundland'i Haziran 2025'te yalnızca 1 sterline satın aldığı belirtiliyor.

ABD merkezli şirketin, satın almanın ardından market zincirinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli miktarda finansman sağladığı ifade ediliyor. Ancak Gordon Brothers, Poundland'in gelecekteki olumsuz ticari koşullara karşı kırılganlığını koruduğunu savunuyor.

Şirketi kurtarabilecek bir satın alma teklifinin reddedilmesi de tartışmalara neden oldu. Gordon Brothers'ın borç faizleri, ücretler ve diğer tahsilatlar üzerinden 18 milyon sterlin gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

11 BİN ÇALIŞANIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Poundland'de yaşanan krizin ardından Gordon Brothers yöneticilerinin İngiltere Parlamentosu İş Dünyası Seçim Komitesi karşısına çıkması bekleniyor.

Komitede, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yürütülen kurtarma görüşmeleri ve 11 bin çalışanın istihdamının korunmasına yönelik seçeneklerin ele alınması öngörülüyor.

Poundland'in geleceği, Gordon Brothers ile yaşanan finansman anlaşmazlığının çözülüp çözülmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek.