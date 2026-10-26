İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yurt dışında yakalanan 63 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. 8 ülkeden getirilen kişilerin 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranıyordu. Karadağ’da yakalananlar arasında, Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz ve Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde rol alan oyuncu Cengizhan Yurdutek’in de bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan 63 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 kişi yakalandı.

Şahısların Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ’da yakalandığı bildirildi.

LİSTEDE TANINAN İSİMLER DE YER ALDI

Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz ile sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek’in de Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Yurdutek’in suç kayıtlarında, kasten yaralama suçundan iki kayıt ile basit yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlarına ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi.

EN FAZLA YAKALAMA GÜRCİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Türkiye’ye iadesi sağlanan kişilerin ülkelere göre dağılımı şöyle oldu:

-Gürcistan: 49 kişi

-Almanya: 5 kişi

-Yunanistan: 3 kişi

-Kırgızistan: 2 kişi

-Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ: Diğer yakalamalar

Toplam 63 kişinin 33’ünün kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 30’unun ise ulusal seviyede arandığı belirtildi.

ULUSLARARASI VE ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 63 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlık açıklamasında, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kişilerin baş harfleri H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. olarak paylaşıldı.

Ulusal seviyede aranan 30 kişinin ise K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin yakalandığı ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.

OPERASYONLAR ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için ilgili kurumların koordineli şekilde çalıştığını bildirdi.

Çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda aranan kişilerin yakalandığı ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kişilerin yakalanarak Türkiye’ye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca çalışmalarda görev alan emniyet personeline ve ilgili birimlere teşekkür edilirken, Adalet Bakanlığı görevlilerine de katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor.

Son bir ayda, 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik.

Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar.

Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli:

Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz!

Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir!

Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak!

Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum.

İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum."