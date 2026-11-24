Gayrimenkul sahipleri için emlak vergisinde ikinci taksit ödeme sürecinde sona yaklaşıldı. 30 Kasım’a kadar borcunu kapatmayan mükellefler, ödenmeyen tutar üzerinden aylık yüzde 3,7 gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde son haftaya girildi. Yılın ikinci taksitini henüz yatırmayan mükelleflerin, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Haziran'da sona ermişti. İkinci taksit için belirlenen süre ise 30 Kasım 2026 Pazartesi günü dolacak.

Mükellefler ödemelerini, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin vergi gişelerinden veya belediyelerin resmî internet siteleri üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Son ödeme tarihine kadar ödeme yapılmaması durumunda, ödenmeyen borç tutarına aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak.

YENİ EMEKLİLERİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 2027'DE BAŞLAYACAK

2026 yılı içerisinde emekli olan vatandaşlar, bu yıla ait emlak vergisini ödemekle yükümlü olacak. Gerekli şartları taşıyan yeni emekliler, emlak vergisi muafiyetinden 2027 yılı itibarıyla yararlanabilecek.

Muafiyetten faydalanabilmek için emeklilerin herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Emekli olduktan sonra aktif çalışma hayatını sürdürenler, çalıştıkları süre boyunca bu haktan yararlanamayacak. Muafiyet, çalışma hayatının sona ermesiyle birlikte geçerli olacak.

KONUT ALIM SATIMINDA BEYAN VE ÖDEME ŞARTLARI

2026 yılında el değiştiren konutların bu yıla ait emlak vergisini, taşınmazı satan kişi ödeyecek. Konutu satın alan yeni malikin emlak vergisi yükümlülüğü ise 2027 yılında başlayacak.

Bununla birlikte yıl içinde gayrimenkul satın alan kişilerin, yıl sonuna kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunması gerekiyor. Tapu tescil işleminin yılın son üç ayında yapılması halinde ise bildirim süresi, tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor.

E-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilen beyan işlemini belirtilen süre içinde tamamlamayanlara usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanabilecek.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan ve kanunda belirtilen şartları taşıyan bazı vatandaşlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Muafiyet kapsamındaki gruplar ve aranan koşullar şöyle:

Geliri olmayanlar ve emekliler: Hiçbir geliri bulunmayan ev kadınları ve işsizler ile SGK'dan aldıkları emekli aylığı dışında geliri olmayan emekliler, ayrıca bunların dul ve yetimleri muafiyet hakkından yararlanabiliyor. Bu kişilerin mevduat faizi ve temettü gibi menkul sermaye iradı gelirlerinin, geçen yıl itibarıyla 330 bin TL'yi aşmamış olması gerekiyor.

Engelliler, gaziler ve şehit yakınları: Engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri de tek konut sahibi olma şartıyla emlak vergisi muafiyeti kapsamında bulunuyor.

Tek konutunu kiraya verenler: Sahip olduğu tek konutu kiraya vererek kendisi başka bir evde kiracı olarak oturanlar emlak vergisi ödemiyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir konutta kira ödemeden oturanlar bu muafiyetten yararlanamıyor.

Yazlık ve yayla evleri: Yalnızca yılın belirli dönemlerinde kullanılan yazlık ve yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında değerlendirilmiyor.