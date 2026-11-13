Avustralya'da kamp yaparken kaybolan 17 yaşındaki William'dan 6 gün boyunca haber alınamadı. Telefonu, yiyeceği ve suyu olmadan ormanda mahsur kalan genç, yalnızca bir paket cips ve dereden içtiği suyla hayatta kaldı. Polis helikopterinin fark ettiği William'ın kurtarılma anındaki sevinci kameralara yansıdı. Annesinin oğluna kavuşunca söyledikleri ise gülümsetti.

Avustralya'da arkadaşlarıyla kamp yapmak için ormana giden 17 yaşındaki William'ın gezisi, günler süren bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Victoria eyaletinde kaybolan genç, 6 gün boyunca tek başına ormanda mahsur kaldı. Geniş çaplı arama çalışmalarının ardından polis helikopteri tarafından bulunan William'ın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.

KAMP GEZİSİ KABUSA DÖNÜŞTÜ

William, 6 Kasım'da annesi Elizabeth Barkley tarafından Victoria eyaletindeki Walhalla East bölgesinde bulunan Stony Creek Road yakınlarındaki kamp alanına bırakıldı. Bir arkadaşıyla doğada vakit geçirmeyi planlayan genç, kamp malzemelerini almak üzere bırakıldığı noktaya dönmeye çalışırken yanlış bir patikaya saptı ve yönünü kaybetti.

Yanında telefonu, yiyeceği ve içme suyu bulunmayan William, ormanlık alanda tek başına kaldı. Arkadaşının geri dönmemesi üzerine yetkililere haber verildi ve bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

POLİS HELİKOPTERİ ONU BİR DETAY SAYESİNDE BULDU

Arama çalışmalarına polis ekiplerinin yanı sıra gönüllüler, arama köpekleri, dalgıçlar ve helikopterler de katıldı. Altı gün süren çalışmaların ardından polis helikopteri, William'ın son görüldüğü noktadan yaklaşık iki kilometre uzakta bir olta takımı kutusu fark etti.

Bölgeyi yakından inceleyen ekipler, genci bir derenin yakınındaki kayanın üzerinde yatarken buldu. Günlerdir güneşe maruz kalan ve ciddi güneş yanığı oluşan William, helikopteri görünce kurtarılacağını anlayarak büyük sevinç yaşadı.

Victoria Polisi Vekil Müfettişi Jason Benbow, olta takımı kutusunun gencin bulunmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Belki de yanındaki olta takımı kutusu onu kurtardı" dedi.

6 GÜN BOYUNCA SADECE BİR PAKET CİPS YEDİ

William'ın annesi Elizabeth Barkley, oğlunun ormanda nasıl hayatta kaldığını Avustralya merkezli 9News kanalına anlattı. Genç, altı gün boyunca yalnızca aile boyu bir paket patates cipsi tüketti. Susuzluğunu ise yakındaki dereden içtiği suyla gidermeye çalıştı.

Annesi, oğlunun cips paketini iki günde bitirdiğini belirterek, "Dereden su içti. Smith's marka aile boyu bir paket patates cipsi yedi. İki günde bitirdi" ifadelerini kullandı.

William'ın ormanda bir uçurumdan düştüğü, vücudunda çizikler oluştuğu ve bacaklarında ağrı hissettiği de öğrenildi. Genç, geceleri soğuktan korunmak için yanında bulunan birkaç havluyu kullandı.

ANNESİNİN İLK SÖZLERİ GÜLÜMSETTİ

Oğlunun sağ bulunduğu haberini alan Elizabeth Barkley büyük sevinç yaşadı. Yaşadığı korku dolu günleri anlatan anne, "Son birkaç gün korkunçtu. Dualarım kabul oldu. Çok mutluyum" dedi.

Anne ile oğlunun kavuşma anında ise duygusal anların ardından gülümseten bir konuşma yaşandı. Elizabeth, oğluna sarıldıktan sonra, "Bunu bir daha asla yapma! Bir daha asla gözümün önünden ayrılmayacaksın. Beni çok korkuttun. Evet, cezalısın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarma ekipleri, William'a ulaştıktan sonra ilk olarak yiyecek ve içme suyu verdi. Ardından sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırılan gencin, altı gün boyunca ormanda kalmasına rağmen hafif yaralanmalarla kurtulduğu bildirildi.

Oğlunun sağlığına kavuşmasını bekleyen anne Elizabeth, sindirim sistemi toparlandıktan sonra ona büyük bir McDonald's siparişi vermeyi planladığını da söyledi.