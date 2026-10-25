Bursa’da 56 yıldır hizmet veren Çekirge Devlet Hastanesi, 23 Ekim Cuma günü mevcut binasında son kez hasta kabul etti. Hastanede taşınma süreci başlarken, sağlık hizmetlerinin Acemler’deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde sürdürülmesi planlanıyor.
Hastanenin son hasta kabul gününde çalışanlar ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Uzun yıllar aynı binada görev yapan personel hastaneye veda ederken, yıllardır buradan hizmet alan vatandaşlar da binaya alıştıklarını belirterek geçmiş günleri hatırladı.
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ACEMLER’DE SÜRDÜRÜLMESİ PLANLANIYOR
Taşınma sürecinin başlamasıyla birlikte Çekirge Devlet Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerinin Acemler’de bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde sürdürülmesi hedefleniyor.
Yeni hastanede genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra onkoloji, kadın doğum ve çocuk sağlığı alanlarında da hizmet verilmesi planlanıyor.
ESKİ HASTANE BİNASI İÇİN İKİ SEÇENEK GÜNDEMDE
Çekirge Devlet Hastanesi’nin boşaltılacak binasının geleceğine ilişkin farklı seçenekler gündeme geldi. Ekim ayının başında yayımlanan yerel haberlerde, yapının “Esenlik Merkezi” olarak değerlendirilmesi seçeneğinin ele alındığı aktarıldı.
Binanın fizik tedavi hastanesine dönüştürülmesi yönündeki önerinin de Sağlık Bakanlığına iletilmesinin planlandığı belirtildi.