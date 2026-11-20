1972'den bu yana faaliyet gösteren Uşak Seramik, finansal sorunlarını aşmak için üretim faaliyetlerini daraltma kararı aldı. Konkordato sürecindeki şirket, kapasiteyi yarı yarıya düşürürken çalışan sayısını da azaltacak.

Seramik sektörünün köklü şirketlerinden Uşak Seramik, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle eylül ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket hakkında geçici konkordato mühleti kararı verirken sürecin yürütülmesi için konkordato komiser heyeti görevlendirmişti. Konkordato süreci devam eden şirket, mali yapısını güçlendirmek amacıyla üretim kapasitesini düşürme kararı aldı.

BORSA İSTANBUL'DA YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINDI

Konkordato başvurusunun ardından Borsa İstanbul da Uşak Seramik'in işlem gördüğü pazarda değişikliğe gitti. Yıldız Pazar'da işlem gören USAK payları, 1 Ekim 2026 itibarıyla Yakın İzleme Pazarı'na alındı.

ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLECEK

Konkordato süreci devam eden Uşak Seramik, faaliyetlerini sürdürebilmek, nakit akışını iyileştirmek ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla operasyonel yeniden yapılanmaya gidiyor.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, mevcut piyasa koşulları, sipariş hacmi ve finansal imkânları dikkate alarak üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 50 azaltacağını bildirdi. Üretimdeki daralmaya paralel olarak iş gücünde de azaltıma gidileceği belirtildi.

UŞAK SERAMİK'TEN KAP'A AÇIKLAMA

Şirketin KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin devam eden konkordato süreci kapsamında, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nakit akışının iyileştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla operasyonel yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çerçevede, mevcut piyasa koşulları, sipariş hacmi ve finansal imkânlar dikkate alınarak üretim kapasitesi kullanımının yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılmasına ve buna bağlı olarak da iş gücü azaltımına yönelik uygulamalar başlatılmıştır.

Söz konusu düzenlemelerle işletme giderlerinin azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizin üretim ve ticari faaliyetleri yeniden düzenlenen kapasite doğrultusunda devam etmekte olup, bu durum konkordato projesine uygun olarak yönetilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."