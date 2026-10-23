Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde mutfak ve ev eşyaları üreten Qlux Ideas, konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Beş kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan şirket hakkında mahkeme, bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Lüleburgaz 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karara göre, 22 Ekim 2026 tarihinden itibaren bir yıllık kesin mühlet uygulanacak.

2026/118 sayılı dosya kapsamında verilen karar, şirketin yanı sıra Genel Müdür Burak Önder ve Sebahattin Erçin’i de kapsıyor. Kesin mühlet süresince konkordato komiserleri görevlerine devam edecek ve daha önce alınan tedbirler geçerliliğini koruyacak.

90’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Lüleburgaz’da faaliyet gösteren Qlux Ideas, mutfak ve ev eşyaları sektöründe üretim yapıyor. Şirket, ürünlerini beş kıtada 90’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Genel Müdür Burak Önder de Aralık 2024’te verdiği bir röportajda şirketin ihracat ağına ilişkin bu bilgiyi paylaşmıştı.

KONKORDATO SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Şirketin konkordato süreci Mayıs 2026’da başladı. Mahkeme, 22 Mayıs’ta üç aylık geçici mühlet kararı verirken, bu süre 22 Ağustos’ta iki ay daha uzatıldı. 19 Ekim’de görülen duruşmanın ardından ise süreç kesin mühlet aşamasına geçti.