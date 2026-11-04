5 Kasım Perşembe günü Yengeç burçları için duygusal konuların ağırlık kazanacağı bir gün olabilir. Aile bireyleriyle yapılacak konuşmalar, evle ilgili planlar ve geçmişten gelen bazı meseleler gündeme gelebilir. Uzun zamandır erteledikleri bir konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçebilirler.

İş hayatında ise daha sakin ve kontrollü hareket etmek isteyebilirler. Üstlendikleri sorumluluklar artsa da planlı davranarak işlerini tamamlayabilirler. İş arkadaşlarıyla iletişimde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmaları faydalı olacak.

Aşk hayatında romantik gelişmeler yaşanabilir. Partnerinden beklediği ilgiyi göremediğini düşünen Yengeçler, duygularını açıkça dile getirebilir. Bekâr Yengeçler içinse tanıdık bir ortamda yeni bir yakınlaşma ihtimali söz konusu olabilir. Maddi açıdan gereksiz harcamalardan uzak durmaları gereken bir gün.