Terazi burçları için 5 Kasım Perşembe günü ilişkiler ve sosyal bağlantılar ön plana çıkıyor. İş hayatında yeni insanlarla tanışabilir, ortaklık veya iş birliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirebilirler. Özellikle uzlaşma gerektiren konularda diplomatik tavırları sayesinde avantaj elde edebilirler.

Aşk hayatında romantik gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan Teraziler, partnerleriyle aralarındaki sorunları çözmek ve daha fazla zaman geçirmek isteyebilir. Bekâr Teraziler içinse yeni bir tanışma heyecan verici bir sürecin başlangıcı olabilir.

Maddi konularda ortak harcamalar ve ödeme planları gündeme gelebilir. Gelirlerini daha verimli kullanmak için yeni bir düzen oluşturabilirler. Arkadaş çevresinden gelecek bir davet veya teklif de günün keyifli gelişmeleri arasında yer alabilir.