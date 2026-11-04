Kova burçları 5 Kasım Perşembe günü sosyal ilişkileri ve yeni fikirleriyle dikkat çekebilir. Arkadaş gruplarıyla yapılacak görüşmeler, ortak projeler ve yeni tanışmalar gündeme gelebilir. İş hayatında alışılmışın dışında fikirler ortaya koyabilir ve farklı çözümlerle ön plana çıkabilirler.

Aşk hayatında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan Kovalar, partnerleriyle birlikte yeni kararlar almak isteyebilir. Bekâr Kovalar için arkadaş ortamında tanışacakları biriyle aralarında beklenmedik bir yakınlaşma yaşanabilir.

Maddi konularda ise yeni gelir kaynakları üzerine düşünmek isteyebilirler. Özellikle teknoloji, internet veya yaratıcı projelerle ilgili fırsatları değerlendirebilirler. Ancak henüz netleşmemiş planlara göre harcama yapmamaları gerekiyor.