Bursa merkezli, Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde çok sayıda konut projesi gerçekleştiren Özdemir Turizm ve Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talep etti. Mahkemeden şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı çıktı.

1986 yılında Bursa'da kurulan Özdemir Turizm ve Ticaret A.Ş., faaliyetlerini ağırlıklı olarak inşaat sektöründe sürdürdü. Kuruluş yeri Bursa olmasına rağmen yatırımlarını özellikle Balıkesir'de yoğunlaştıran şirket, Akçay, Altınoluk ve Küçükkuyu hattında çok sayıda konut projesi geliştirdi.

Edremit Körfezi ile Kaz Dağları arasında kalan tatil bölgelerinde inşaat faaliyetleri yürüten şirket, projelerini Özdemir İnşaat ve Yatırım (Özyatırım) markasıyla hayata geçirdi.

EDREMİT KÖRFEZİ'NDEKİ PROJELERİYLE ÖNE ÇIKTI

Altınoluk, Edremit ve Akçay'da çeşitli projelere imza atan şirketin, 2024 ve 2025 yıllarında başladığı iki inşaat projesindeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Projelerden ilki, Güre'de 1.509 metrekarelik alan üzerine inşa edilen 6 villadan oluşuyor. Diğer proje ise 5 bin 205 metrekarelik alanda toplam 48 daireyi kapsıyor.

Yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren şirket, borçlarını ödemekte yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla yaptığı konkordato başvurusunu değerlendiren Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Konkordato sürecinin denetlenmesi ve yürütülmesi amacıyla mali müşavir Tuncay Şimşek, hukukçu bilirkişi Murat Somuncuoğlu ve bağımsız denetçi mali müşavir Ahmet Dalyan komiser olarak görevlendirildi.

Mahkeme kararında, alacaklıların da konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi. Buna göre alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato koşullarının oluşmadığını delilleriyle ortaya koyabilecek ve talebin reddedilmesini isteyebilecek.

Şirketin konkordato başvurusuna ilişkin ön inceleme duruşmasının ise 20 Ocak 2027 tarihinde yapılacağı bildirildi.