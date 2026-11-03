Yengeç burçları için 4 Kasım Çarşamba günü aile ilişkileri ve duygusal konular ön plana çıkabilir. Ev yaşamıyla ilgili yeni düzenlemeler yapmak, aile bireyleriyle bir araya gelmek veya geçmişten gelen bir meseleyi çözmek isteyebilirsiniz. İş hayatında ise üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmek için yoğun çaba göstermeniz gerekebilir. Çevrenizde yaşanan gelişmelerden etkilenebilirsiniz ancak kararlarınızı başkalarının düşüncelerine göre vermemeye özen göstermelisiniz. Gün içerisinde sakin ve planlı hareket etmek işlerinizi kolaylaştırabilir.

Aşk hayatında duygularınızı daha fazla paylaşmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olan Yengeç burçları, partnerleriyle aralarındaki iletişimi güçlendirmek için önemli konuşmalar yapabilir. Bekâr Yengeçler için geçmişten tanıdıkları bir kişiyle yeniden iletişim kurma ihtimali bulunuyor. Para konusunda ev ve aile ihtiyaçları nedeniyle bazı harcamalar gündeme gelebilir. Bütçenizi önceden planlamak, maddi açıdan daha rahat hissetmenizi sağlayabilir.