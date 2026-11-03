Terazi burçları için 4 Kasım Çarşamba günü ilişkiler ve sosyal bağlantılar ön plana çıkabilir. İş hayatında ortak çalışmalar, yeni anlaşmalar ve önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Çevrenizdeki kişilerle kuracağınız iletişim, bazı konularda farklı bakış açıları kazanmanızı sağlayabilir. Karar vermekte zorlandığınız bir meseleyle ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz. Ancak başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi isteklerinizi de göz ardı etmemelisiniz. Dengeli davranmak bugün sizin için oldukça önemli olacak.

Aşk hayatında romantizm ve yakınlaşma gündeme gelebilir. İlişkisi olan Teraziler, partnerleriyle aralarındaki sorunları geride bırakmak ve daha huzurlu bir dönem geçirmek isteyebilir. Bekâr Teraziler için yeni bir tanışma veya beklenmedik bir mesaj söz konusu olabilir. Maddi konularda ortak harcamalar ve alışveriş planları gündeme gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek, ilerleyen günlerde daha rahat hareket etmenize yardımcı olabilir.