Boğa burçları için 4 Kasım Çarşamba günü maddi konular ve geleceğe yönelik planlar ön plana çıkabilir. Gelir ve gider dengesini yeniden değerlendirmek, birikim yapmak veya uzun süredir ertelediğiniz bir ödeme planını tamamlamak isteyebilirsiniz. İş hayatında sorumluluklarınız artabilir ancak sabırlı yaklaşımınız sayesinde işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. Yeni bir teklif veya iş birliği gündeme gelirse karar vermeden önce tüm ayrıntıları incelemeniz önemli olacak. Bugün atacağınız küçük adımlar gelecekteki planlarınızı şekillendirebilir.

Özel hayatınızda ise güven ve huzur arayışınız artabilir. İlişkisi olan Boğa burçları, partnerlerinden daha fazla ilgi bekleyebilir ve birlikte vakit geçirmek isteyebilir. Bekâr Boğalar için yakın çevreden biriyle başlayan bir sohbet farklı bir boyuta taşınabilir. Maddi açıdan gereksiz alışverişlerden uzak durmanız ve bütçenizi korumanız gerekiyor. Aile üyeleriyle yapılacak bir görüşme de günün gündeminde yer alabilir.