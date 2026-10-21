Şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başlayacak. Beş ay sürecek uygulama, 15 Nisan 2027'de sona erecek.
2026-2027 kış sezonuna yönelik düzenleme uyarınca, bu dönemde standartlara uymayan ve kış lastiği bulunmayan kapsamdaki ticari araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA?
Şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği takması zorunlu araçlar şöyle:
- Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler
- Ticari amaçla işletilen hafif ticari taşıtlar
- Kamyonet ve panelvan tipi ticari araçlar
HUSUSİ OTOMOBİLLERDE ZORUNLULUK YOK
Hususi binek otomobiller için yasal bir kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak uzmanlar, can ve mal güvenliği açısından kış koşullarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyor.