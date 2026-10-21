Şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başlayacak, 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek. Kapsamdaki araçlardan kış lastiği bulunmayanların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Hususi otomobillerde ise yasal zorunluluk bulunmuyor.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başlayacak. Beş ay sürecek uygulama, 15 Nisan 2027'de sona erecek.

2026-2027 kış sezonuna yönelik düzenleme uyarınca, bu dönemde standartlara uymayan ve kış lastiği bulunmayan kapsamdaki ticari araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMDA?

Şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği takması zorunlu araçlar şöyle:

Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tankerler

Ticari amaçla işletilen hafif ticari taşıtlar

Kamyonet ve panelvan tipi ticari araçlar

HUSUSİ OTOMOBİLLERDE ZORUNLULUK YOK

Hususi binek otomobiller için yasal bir kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak uzmanlar, can ve mal güvenliği açısından kış koşullarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyor.