Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından bölgede çıkan yangın çevredeki bir eve sıçradı. Helikopterden kopan parçaların eve isabet etmesi sonucu 2 vatandaş hafif yaralandı.

DHA- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 askerimiz şehit olurken, helikopterden kopan parçaların çevredeki bir eve isabet etmesi sonucu 2 vatandaş hafif yaralandı.

YANGIN BİR EVE SIÇRADI

Helikopterin yerleşim alanına yakın bir noktaya düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. Alevlerin çevredeki bir eve sıçradığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HELİKOPTER PARÇALARI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza sırasında helikopterden kopan parçaların çevredeki evin üzerine isabet ettiği belirtildi. Olayda evde bulunan 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin inceleme başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Malatya'da düşen S-70 Sikorsky tipi helikopterde şehit olan askerlerin kimlikleri açıklandı.

Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu

BİRÇOK KAZASI VAR..

Türkiye'de geçmiş yıllarda Sikorsky tipi helikopterlerin karıştığı kazalarda çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybetti. İşte öne çıkan kazalar:

-22 Temmuz 2012: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter Dağlıca'nın kuzeydoğusundaki Deryan Tepe'ye iniş sırasında kaza-kırıma uğradı. Kazada 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

-11 Ekim 2012: Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Abalı Karakolu'ndan kalkış yapan helikopterin kuyruğu elektrik tellerine takıldı. Olayda 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

-10 Kasım 2012: Siirt'in Pervari ilçesinde düşen helikopterde 17 asker şehit oldu.

-17 Aralık 2013: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait hava aracı yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu.

-13 Ekim 2014: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaza-kırıma uğradı. Kazada 4 askeri personel şehit oldu.

-5 Temmuz 2016: Giresun'un Alucra ilçesinde askeri S-70 Sikorsky tipi helikopter düştü. Kazada 7 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı.

-10 Mart 2017: İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky helikopter düştü. Kazada 2 pilot ve 5 yolcu olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

-18 Nisan 2017: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri düştü. Kazada 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit oldu.

-26 Kasım 2018: İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopter yerleşim alanına düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

ÜRETİCİSİ ABD MERKEZLİ SİKORSKY ŞİRKETİ

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, orta sınıf genel maksat ve nakliye helikopteri olarak tanımlanıyor. ABD ordusunun envanterinde UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) adıyla bilinen platform, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra birçok ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde de aktif olarak kullanılıyor.

İZMİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen’in Gaziemir’deki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer, 2 çocuk babası şehit Çimen’in eşine şehadet haberini verdi.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretine gelirken, şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

ŞEHİT ASTSUBAY HÜSEYİN ZEHİR'İN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in, Payas ilçesindeki baba ocağına gelen askeri heyet, şehadet haberini Kenan-Mukaddes Zehir çiftine verdi. Oğlunun şehadet haberi sonrası rahatsızlanan Kenan Zehir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taburcu edilen şehit babası Kenan Zehir, daha sonra tekrar evine geldi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bilgi verilmedi.

KAYSERİ’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in şehadet haberi, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 3541’inci Sokak’taki bulunan ailesine ulaştırıldı.

Haberin ulaşmasının ardından şehit Önder’in Kayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı. Öznur Önder ile evli olan Serkan Önder’in 9 aylık Gökçe isimli bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

ANKARA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Sincan Osmanlı Mahallesi'ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer tarafından şehit Pınar’ın ailesine şehadet haberi verildi. Belediye ekipleri şehit evinin yakınında taziye çadırı kurdu. 1 çocuk babası şehit Pınar’ın cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.