Cinsel istek niye evlendikten sonra azalır?

Birçok çift ilişkilerinin başında çok sık ve tutkulu bir cinsel yaşantılarının olduğunu belirterek evlendiklerinde bunun azaldığından şikâyet eder. İşte nedenleri…

İlişkimiz neden kesintiye uğradı?

SORU:

28 yaşında bir yıldır evli bir kadınım. Eşimle evlenmeden önce üç yıl flört ettik, o döneme oldukça tutkulu bir cinselliğimiz vardı ama evlenince bıçak gibi kesildi. Eşime sebebini sorduğumda bilmediğini söylüyor. Neden böyle oldu? Ç.S./ İstanbul

CEVAP:

Evliliğin getirdiği artan sorumluluklar, istediğin zaman seks yapabilme özgürlüğü, alışkanlığın getirdiği monotonluk başlangıçta yüksek olan cinsel isteğin azalmasına neden olabilir. Bu genellikle haftalar aylar içinde yavaş yavaş gelişen bir durumdur. Sizin durumunuzda cinsel isteğin birden kaybolması çok normal olmayan bir durumdur. Böyle bir durumda evlilik ilişkisini gözden geçirmek, eşler arasında duygusal uzaklaşmaya neden olan hayal kırıklığı ve sorunlara odaklanmak gerekir. Eşlerin evlilik içinde beklentilerinin karşılanmadığı öfke ve kırgınlıklarının, çocuk sahibi olmakla ilgili tereddütlerin olduğu ilişkilerde cinsel uzaklaşma görülebilir. Sorun neredeyse çözüm oradadır, eşinizle nelerin yolunda gitmediğini konuşarak bir çözüm arayabilir, gerekirse bir uzmandan profesyonel destek alabilirsiniz.

Evliliğimizi nasıl kurtarabiliriz?

SORU:

33 yaşında 2,5 yıldır evli bir kadınım. Eşimle evlendiğimizden beri geçinemi­yoruz. Cinsel hayatımız da kötü. Bize ne önerirsiniz? B.N./Bursa

CEVAP:

Çift terapisi ya da cinsel tedavi yapan terapistlerin terapi planı oluştururken en zorlandıkları konu sorunun kaynağını tespit etmektir. Çünkü bazen cinsel sorunlar evlilikteki sorunlara, bazen de evlilik sorunları cinsel sorunlara neden olur. Hangisinin öncelikli olduğu anlamak için sorunların başlangıcına gitmek gerekir. Yazdıklarınızdan sizin daha çok evlilikteki çatışmaların cinsel yaşamı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Böyle bir durumda öncelikle evlilikteki çatışmaların azaltılması, eşlerin birbirleriyle duygusal olarak yeniden yakın olmalarına odaklanılır.

Vajinismusu biz çözebilir miyiz?

SORU:

28 yaşındayım, 2 aylık evliyim. Eşimle cinsel birliktelik yaşayamadım. Bu soru­nu kendimiz çözebilir miyiz? M.C./Adana

CEVAP:

Başarısız sonuca ulaşmayan terapi deneyimleri vajinismus sorunu yaşayan kişilerde büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Burada hissettiklerinizi, daha kötüye gitmekten çok zorlamanın bir sonucu olarak görmeli, iyileşeceğinize olan inancınızı kaybetmemelisiniz. Önemli olan vajinismusun sağlıklı bir şekilde ortadan kalkmasıdır. Bu sorunu eşinizle karşılıklı ilgi ve anlayış içerisinde birlikte çözmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bir gelişme olmadığında ve sorunun devam etmesi durumunda uzman desteği gerekebilir.