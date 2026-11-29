Meteoroloji, 29 Kasım Pazar günü için 39 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşması, akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Kasım Pazar gününe ilişkin tahminlerinde 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA KARŞI SEL UYARISI

Yağışların Güneydoğu Anadolu genelinde ve Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 90 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının yer yer saatte 70 ila 90 kilometreye ulaşması bekleniyor. Hatay çevrelerinde ise rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve doğu kesimlerde beklenen 3 ila 5 derecelik sıcaklık düşüşüne karşılık, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gün boyunca aralıklı yağmur ve sağanakla birlikte kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da parçalı bulutlu hava ve 13 derece sıcaklık öngörülüyor. İzmir'de ise sıcaklığın 18 derece olması, akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde sağanak görülmesi bekleniyor.

SARI KODLA UYARILAN 39 İL

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye.