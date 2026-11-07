SGK kapsamında doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapacak sigortalılar için yıl sonu kritik önem taşıyor. Asgari ücrete yapılması beklenen zam öncesinde, 31 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapanlar mevcut tarife üzerinden borçlanma imkânından yararlanabilecek.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen asgari ücret artışı öncesinde, emeklilik için prim günü eksiği bulunan sigortalıların hizmet borçlanması başvurularında takvim önem kazandı. Borçlanma tutarlarının brüt asgari ücrete göre hesaplanması nedeniyle 1 Ocak 2027'den itibaren yapılacak başvurularda ödenecek tutarların artması bekleniyor.

SGK uygulamasında borçlanma tutarının belirlenmesinde ödeme tarihi değil, başvuru tarihi esas alınıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2026 mesai bitimine kadar yapılan başvuruların 2026 yılı tarifesi üzerinden değerlendirilmesi öngörülüyor.

BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Hizmet borçlanması tutarları, yürürlükteki brüt asgari ücretin günlük tutarı esas alınarak hesaplanıyor.

Haberde yer verilen 2026 yılı verilerine göre brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, günlük brüt tutar ise 1.101 lira olarak uygulanıyor.

Ödenecek prim oranları borçlanma türüne göre farklılık gösteriyor:

Doğum borçlanması: Günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor.

Askerlik, yurt dışı ve diğer borçlanmalar: Günlük brüt asgari ücretin yüzde 45'i esas alınıyor.

Aralık ayında yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından gündeme gelebilecek yüzde 30 civarındaki artışın, borçlanma kapsamında ödenecek günlük tutarlara da yansıması bekleniyor.

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİYOR?

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen prim gün sayısı eksik olan sigortalılar, mevzuatta belirtilen şartları karşılamaları halinde hizmet borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabiliyor.

Bazı borçlanma türlerinde, sigorta başlangıcından önceki sürelerin borçlanılması sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekebiliyor. Bu durum, gerekli koşulların sağlanması halinde daha erken emeklilik imkânı sunabiliyor.

Hizmet borçlanması yapabilecek gruplar arasında şunlar bulunuyor:

Doğumdan önce sigortalılık kaydı bulunan kadın çalışanlar (en fazla üç çocuk için)

Er veya erbaş olarak silah altında geçen ya da yedek subay okulunda geçirilen süreleri bulunan erkek sigortalılar

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ve belirli şartları taşıyan ev kadınları

Prim borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulan ve bu süreleri ihya etmek isteyen Bağ-Kur'lular

BAŞVURU TARİHİ BELİRLEYİCİ OLACAK

SGK uygulamasında borçlanma tutarının hesaplanmasında başvurunun kurum kayıtlarına geçtiği tarih esas alınıyor. Buna göre 31 Aralık 2026 mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden veya ilgili SGK birimlerine başvurusunu ileten sigortalıların işlemleri, 2026 yılı tarifesi üzerinden değerlendirilecek.

Başvurunun 1 Ocak 2027 veya sonrasına kalması durumunda ise borçlanma tutarı, yeni yılda yürürlüğe girecek brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

Başvurunun ardından SGK tarafından düzenlenen borç tebligatının sigortalıya ulaşmasıyla ödeme süresi başlayacak. Doğum ve askerlik borçlanmalarında tebliğ tarihinden itibaren bir ay, yurt dışı borçlanmalarında ise üç ay içinde ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılabiliyor. Bu durumda yeniden başvuru yapılması gerekirse güncel tutarlar esas alınıyor.