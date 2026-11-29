İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplam 301 bin kimlik ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Süresi dolan belgelerini yenilemeyenlerin cezalı duruma düşeceğini belirten Çiftçi, başvuruların son güne bırakılmamasını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartı ve sürücü belgesi sahiplerine yenileme uyarısında bulundu. Akit TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Çiftçi, mevcut kayıtlara göre toplam 301 bin kimlik ve ehliyetin yenilenmesi gerektiğini açıkladı.

İlk olarak 2017 yılında verilmeye başlanan biyometrik kimlik kartlarının 10 yıllık yasal geçerlilik süresinin dolmaya yaklaştığını belirten Çiftçi, vatandaşların belgelerinin üzerindeki geçerlilik tarihini kontrol etmelerini istedi.

SÜRESİ DOLAN BELGEYİ YENİLEMEYENE CEZA UYARISI

Çiftçi, süresi dolan kimlik ve sürücü belgelerini yenilemeyen vatandaşların cezalı duruma düşeceğini ifade etti. Geçerlilik tarihi geçen belgelerle işlem yapılmasının da yasal engellere yol açacağı belirtildi.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, vatandaşlara henüz vakit varken belgelerini yenilemeleri çağrısında bulundu.