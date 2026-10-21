ABD yönetimi, 20 Ocak 2025’ten bu yana 300 binden fazla vizeyi iptal etti. Trump yönetimi, vize ve ülkeye giriş koşullarını ihlal eden yabancıların seyahat izinlerinin iptal edilebileceğini belirtirken, denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

ABD yönetimi, Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’te göreve başlamasından bu yana yürütülen denetimler kapsamında 300 binden fazla vizeyi iptal etti. Açıklanan rakam, yönetimin vize politikası kapsamında gerçekleştirilen iptallerin boyutunu ortaya koydu.

ABD’DE VİZE İPTALLERİ HIZ KAZANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray tarafından paylaşılan verileri doğrulayarak 300 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Namdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iptal sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

ABD yönetimi, vize başvuruları ve mevcut vizelere ilişkin denetimlerin sürdüğünü bildirirken, uygulamanın önceki yönetimlere kıyasla daha hızlı ve geniş kapsamlı yürütüldüğünü savundu.

HANGİ DURUMLARDA VİZELER İPTAL EDİLİYOR?

ABD yönetimi, yabancı ülke vatandaşlarının Amerikan yasalarına ve vize koşullarına uyması gerektiğini vurguluyor. Yasal düzenlemelerin ihlal edilmesi veya güvenlik açısından risk oluşturulması gibi durumlarda vizeler iptal edilebiliyor.

Bakan Yardımcısı Namdar, ABD’ye seyahat etmenin bir hak değil, belirli koşullara bağlı bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Yönetim, kuralları ihlal eden kişilerin vizelerinin iptal edilebileceğini ve bu kişilerin ülkeye girişlerinin engellenebileceğini belirtiyor.