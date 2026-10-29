Meteoroloji’den 30 il için uyarı geldi. Adana, Antalya, Mersin ve Muğla turuncu kodla alarm kapsamına alınırken, 26 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Birçok bölgede sağanak beklenirken özellikle Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış, sel, su baskını ve kıyılarda hortum riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Toplam 30 il için meteorolojik uyarı verilirken Antalya’nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana’nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine de dikkat çekildi. Özellikle kıyı kesimlerinde hortum riski bulunduğunu belirten MGM, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

DÖRT İLE TURUNCU, 26 İLE SARI UYARI

Turuncu kodlu uyarı verilen iller Adana, Antalya, Mersin ve Muğla oldu.

Sarı kodlu uyarı verilen 26 il ise Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye olarak sıralandı.

AKDENİZ’DE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana’nın batısında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Hatay’da da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Adana ve Hatay’da 20, Antalya’da 16, Burdur’da 17 derece olması bekleniyor. Aralıklı sağanağın öngörüldüğü Ege’de ise sıcaklıkların İzmir’de 22, Denizli ve Manisa’da 19, Muğla’da 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA KUVVETLİ SAĞANAK, MARMARA’DA SERT RÜZGÂR

Marmara genelinde çok bulutlu hava, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında bölgenin kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da yerel kuvvetli sağanak, Bursa’nın batısı ile Çanakkale’nin doğusunda kuvvetli yağış öngörülüyor.

Rüzgârın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden saatte 40–60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul ve Çanakkale’de 17, Bursa’da 19, Kırklareli’nde 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Doğu Anadolu genelinde sağanak beklenirken Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların Erzurum’da 12, Kars’ta 11, Malatya’da 18, Van’da 16 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Siirt dışında bölge genelinde yerel kuvvetli yağış beklenirken sıcaklıkların Diyarbakır ve Siirt’te 20, Mardin’de 17, Şanlıurfa’da 21 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

İç Anadolu ve Karadeniz genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara’da 14, Eskişehir ve Konya’da 16, Çankırı’da 20; Bolu ve Zonguldak’ta 18, Düzce’de 19, Kastamonu’da 17, Samsun’da 20, Amasya, Rize ve Trabzon’da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer normallerin altında; doğu kesimlerde ise normallerin 2–4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

DENİZLERDE DALGALAR 3 METREYE ULAŞABİLECEK

Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Karadeniz’de rüzgârın yer yer 7 kuvvetine, dalga yüksekliğinin 3 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Marmara’da öğle saatlerinden sonra rüzgârın yer yer 7 kuvvetinde esmesi, dalgaların 2,5 metreye yükselmesi öngörülüyor.

Ege’nin özellikle kuzeyi ve açıklarında dalga yüksekliğinin 3 metreye ulaşması bekleniyor. Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte dalgaların yer yer 2,5 metreye çıkabileceği belirtiliyor. Van Gölü’nde ise aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ve 0,25–0,50 metre dalga yüksekliği tahmin ediliyor.