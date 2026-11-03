Hatay'da yaklaşık üç yıldır evden çıkmayan Barış Özbay, Testo Taylan'ın evinde yaptığı görüşmede, eve kapanma sürecinin üniversite yıllarındaki yalnızlığına dayandığını söyledi. Bu durumun 6 Şubat depremleriyle ilgili olmadığını belirten Özbay, sağlık sorunlarını ve sorumluluk üstlenmek istemediğini de anlattı.

Hatay'da yaklaşık üç yıldır evden çıkmayan Barış Özbay, kendisini eve kapatmasına giden süreci anlattı. YouTuber Testo Taylan'ın evinde ziyaret ettiği Özbay, üniversite yıllarında yalnızlık nedeniyle zorlandığını, evden çıkmamasının 6 Şubat depremleriyle ilgili olmadığını söyledi.

Zamanının büyük bölümünü telefon ve bilgisayarla geçiren Özbay'ın görüşmesi, Testo Taylan'ın kanalında yayımlandı.

"GERİ EVE GELİNCE O GÜN KAPATTIM İŞTE"

Açık öğretimden mezun olduktan sonra üniversiteye giden Özbay, yaşadığı yalnızlığın ardından okula gitmeyi bıraktığını anlattı. Özbay, "Sonra bir gün dedim işte, gitmiyorum. Geri eve gelince o gün kapattım işte, 3 yıl önce" dedi.

Eve kapanma sürecinin depremlerden önce başladığını belirten Özbay, şunları söyledi:

"Depremle alakası yok. Depremden çok çok önce ben zaten eve girip çıkıyorum sürekli, kapatıyorum kendimi eve. Bir iki ay arkadaşlarım geliyor, çıkarıyorlar. Sonra tekrar aynı şey oluyor."

Üniversiteyi bıraktıktan sonra kendisini yeniden eve kapattığını söyleyen Özbay, onu dışarı çıkaracak arkadaşlarının yanında olmadığını ifade etti.

"HİÇBİR SORUMLULUK İSTEMİYORUM"

Dışarı çıkmanın sorumluluk getirdiğini ve bunları üstlenmek istemediğini anlatan Özbay, "Ben hâlâ çocuğum ama vücudum büyüdü. Yetişkin değilim, ben çocuğum. Şu an bu büyük vücudun içine takılı kalmışım" diye konuştu.

Daha önce çalıştığını ancak küçük hatalarda bile telaşlandığını belirten Özbay, bir iş yerinde müşterinin istediği fotokopiyi çekmekte zorlandığını anlattı. Birkaç hatalı denemenin ardından patronuna ertesi gün gelmeyeceğini söylediğini ve işi bıraktığını aktardı.

Özbay, sorumluluklarla ilgili düşüncelerini "Hiçbir şey istemiyorum, hiçbir sorumluluk istemiyorum. Hata yapabilirim. Kabul etmiyorum, istemiyorum hata yapmayı. Mükemmel olmayacaksa hiç olmasın" sözleriyle dile getirdi.

"EKLEMLERİM ŞİŞMİŞ, HAREKET EDEMİYORUM"

Yaklaşık üç yıldır doktora gitmediğini söyleyen Özbay, sağlık sorunlarının ağırlaştığını belirtti. Özbay, "Sedef sadece deriyi etkiliyordu önceden ama şimdi 3 yıldır doktora gitmedim. Eklemlerim şişmiş, hareket edemiyorum, ağrıyor" dedi.

Kendisine verilen ilaçları kullanmadığını, yalnızca ağrı kesici aldığını anlatan Özbay, günlük hareketlerini de kısıtladığını söyledi.

Uzun süre duş almadığını da belirten Özbay, isteksizliğin yanı sıra suyun vücudunda oluşturduğu ıslaklık hissinden rahatsız olduğunu anlattı. Testo Taylan'ın ziyareti için duş aldığını söyleyerek, "Sen geliyorsun diye o küçük sorumluluk geldi. 'Yıkanmam lazım, böyle çıkamam karşısına' dedim. O yüzden yıkandım" ifadelerini kullandı.

Geleceğine ilişkin ise Özbay, "Şu an artık hiçbir şey istemiyorum. İyi olmak istemiyorum ben" dedi.