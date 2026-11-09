Flash TV'de yayınlanan ve “3 milyar 750 milyon” diyaloğuyla hafızalara kazınan Melek Subaşı, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Melek Subaşı'nın 35 yıllık eşi Şefik Subaşı, 17 yıldır ayrı yaşadıklarını belirterek fiilî ayrılık gerekçesiyle boşanma davası açtı.

2000'li yılların başında Flash TV'de Yalçın Çakır'ın sunduğu programa katılmasıyla tanınan Melek Subaşı, yıllar sonra yeniden boşanma haberiyle gündeme geldi. Programda kullandığı “3 milyar 750 milyon” repliğiyle hafızalara kazınan Subaşı'nın 35 yıllık eşi Şefik Subaşı, 17 yıldır ayrı yaşadıklarını belirterek bu kez “fiilî ayrılık” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

FLASH TV PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

TV100'de yer alan habere göre Melek Subaşı, 2000'li yılların başında Flash TV'de Yalçın Çakır'ın sunduğu programa katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Eşi Şefik Subaşı ile programda yaşadığı tartışmalar, karşılıklı hakaretler ve bayılma anları kısa sürede internette yayıldı.

Özellikle “3 milyar 750 milyon” ifadesinin geçtiği diyaloglar, Subaşı'nın Türkiye'nin ilk internet fenomenlerinden biri olarak tanınmasını sağladı. Programın ardından hayatının altüst olduğunu ileri süren Melek Subaşı, eşinin “Rezil oldum” diyerek evi terk ettiğini iddia etmişti.

YILLAR ÖNCEKİ BOŞANMA DAVASINDA TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Şefik Subaşı, yaklaşık 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde eşinin psikolojik sorunları bulunduğunu ve uzun süredir ayrı yaşadıklarını öne süren Şefik Subaşı, başka bir kadınla evlilik dışı birlikteliğinden iki çocuğu olduğunu da belirtmişti.

Melek Subaşı ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve kendisiyle ilgilenmediğini savunmuştu. Ayrıca eşinin evi terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürmüştü. Mahkeme, Şefik Subaşı'nı ağır kusurlu bularak boşanma davasını reddetmişti.

35 YILLIK EVLİLİK İÇİN YENİDEN BOŞANMA DAVASI

Melek Subaşı ile 35 yıllık eşi Şefik Subaşı arasında yeniden boşanma süreci başladı. Şefik Subaşı, 17 yıldır ayrı yaşadıklarını ve evliliklerinin yalnızca resmî kayıtlarda devam ettiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'nde “fiilî ayrılık” gerekçesiyle yeni bir dava açtı.

Dava dilekçesinde, ortak yaşamın 2009 yılından bu yana fiilen sona erdiği ifade edildi.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ BOŞANMA GEREKÇESİ DİKKAT ÇEKTİ

Şefik Subaşı'nın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, evliliğin fiilen ve ruhen sona erdiği vurgulanarak tarafların boşanması talep edildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Yalnızca kağıt üzerinde varlığını sürdüren, fiilen ve ruhen tamamen sona ermiş bulunan bu evliliğin devamında, taraflar ve toplum açısından korunmaya değer hiçbir hukuki ve sosyal bir yarar kalmamıştır. Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.”