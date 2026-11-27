Geçmişte “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım adına haraç topladığı ve Yıldırım’dan tehdit aldığı iddialarıyla gündeme gelen “Tilki Selim” lakaplı Selim Işık, İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Işık’ın, polis ekipleri tarafından saklandığı evin gizli bölümünde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan Selim Işık, Üsküdar'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Kamuoyunda “Tilki” lakabıyla tanınan Işık'ın, evdeki özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı belirlendi.

İstanbul'da aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Selim Işık gözaltına alındı. Hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan Işık'ın, Üsküdar'da bir adreste saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

ÜSKÜDAR'DAKİ ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ: GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda Işık'ın Üsküdar'daki bir adreste saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, firari hükümlüyü evin içerisinde bulunan özel bir gizli bölmede yakaladı.

Selim Işık'ın, “kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Işık'ın ayrıca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından da arandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“TİLKİ” LAKABIYLA TANINIYORDU: GEÇMİŞTE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÜNDEME GELDİ

Kamuoyunda “Tilki” lakabıyla tanınan Selim Işık, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla da gündeme gelmişti. Işık'ın adı, Susurluk Kazası'nın önemli isimlerinden biri olan ve 1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan “Yeşil” kod adlı JİTEM mensubu Mahmut Yıldırım ile ilgili iddialarda da geçmişti.

Işık'ın bir dönem Mahmut Yıldırım adına haraç topladığı öne sürülürken Yıldırım'ın kendisini “Yalnız yeme, kustururlar” sözleriyle tehdit ettiği de iddialar arasında yer almıştı. Bu iddialar, geçmişte kamuoyuna yansıyan haberlerde gündeme gelmişti.

Selim Işık, son olarak 2024 yılında düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği belirtilen Işık'ın adı, geçmiş yıllarda çok sayıda uyuşturucu soruşturmasında da gündeme gelmişti. Üsküdar'da düzenlenen son operasyonla yakalanan Işık hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

('Yeşil'kod adlı JİTEM mensubu Mahmut Yıldırım)