Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurdu. Kurul, zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne aktarılan alacakların iadesinde elektronik başvuruyu esas alan yeni usulleri de belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Karar, 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla uygulamaya girdi.

SPK'nın son bülteninde duyurulan kararların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası ile yatırım kuruluşları ve aracı kurumlara ilişkin tebliğlerin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulandığı açıklandı.

ALACAK İADELERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU ESAS OLACAK

Kurul, zamanaşımına uğraması nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) aktarılan emanet ve alacakların hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları da yeniden belirledi. YTM ve Takasbank nezdinde yatırımcılar adına açılan hesaplardaki alacakların iadesinde elektronik ortamda başvuru yapılması esas alınacak.

Hak sahipleri başvurularını öncelikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. e-Devlet üzerinden işlem yapılamayan hallerde ve müşterek hesap sahipleri, vekiller, mirasçılar, vasiler, kayyumlar ile tüzel kişi temsilcilerini kapsayan başvurularda doğrudan belge teslimi yöntemi uygulanabilecek.

ÖZEL BAŞVURULARI YTM YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRECEK

Elektronik sistem üzerinden tamamlanamayan özel nitelikteki başvurular, doğrudan YTM Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulacak.

Bu kapsamda başvuracak kişilerin, YTM'nin resmi internet sitesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekecek. Form ve ıslak imzalı belgeler, iadeli taahhütlü postayla ya da imza karşılığı teslim yoluyla kurumun merkez adresine iletilecek.