Motorine yapılan ortalama 6,50 TL’lik indirim pompaya yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul ve Ankara’da motorinin litre fiyatı 90 TL’nin altına düşerken, indirimli tarifeler bugün itibarıyla geçerli oldu.

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 07.15 itibarıyla 92,22 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) 83,40 dolara yükseldi.

Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesi, petrol arzında fazlalık yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi. Ancak Orta Doğu'da artan gerilim, uluslararası petrol piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor.

Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, Husilerin Riyad'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdiğini ve bu gelişmenin petrol alımlarını hızlandırdığını belirtti.

MOTORİNE 6,50 TL İNDİRİM YAPILDI

Motorin fiyatlarında yapılan 6,50 TL'lik indirimin ardından litre fiyatları büyük şehirlerde yeniden şekillendi. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 TL'nin altına gerilerken, Ankara, İzmir ve diğer illerde de güncel pompa fiyatları belli oldu.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 71,30 TL

Motorin: 88,80 TL

LPG: 50,70 TL





ANKARA

Benzin: 72,30 TL

Motorin: 89,90 TL

LPG: 50,79 TL





İZMİR

Benzin: 72,50 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 50,70 TL





ADANA

Benzin: 73,10 TL

Motorin: 90,80 TL

LPG: 51,11 TL





BİTLİS

Benzin: 74,00 TL

Motorin: 91,70 TL

LPG: 51,41 TL





TRABZON

Benzin: 73,00 TL

Motorin: 90,70 TL

LPG: 51,49 TL