Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 07.15 itibarıyla 92,22 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) 83,40 dolara yükseldi.
Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesi, petrol arzında fazlalık yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi. Ancak Orta Doğu'da artan gerilim, uluslararası petrol piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor.
Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, Husilerin Riyad'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdiğini ve bu gelişmenin petrol alımlarını hızlandırdığını belirtti.
MOTORİNE 6,50 TL İNDİRİM YAPILDI
Motorin fiyatlarında yapılan 6,50 TL'lik indirimin ardından litre fiyatları büyük şehirlerde yeniden şekillendi. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 TL'nin altına gerilerken, Ankara, İzmir ve diğer illerde de güncel pompa fiyatları belli oldu.
İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin: 71,30 TL
Motorin: 88,80 TL
LPG: 50,70 TL