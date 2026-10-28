Yengeç burçları için 29 Ekim Perşembe günü aile ilişkileri, duygusal denge ve kişisel ihtiyaçlar ön plana çıkabilir. Yakınlarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen Yengeçler, ev ve aileyle ilgili konulara zaman ayırabilir. Uzun süredir konuşulmayan bir meselenin yeniden gündeme gelmesi durumunda sakin ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemek önem kazanabilir. İş hayatında ise sezgileriyle hareket etmek isteyen Yengeçlerin kararlarını somut bilgilerle desteklemesi, daha sağlıklı sonuçlar almalarına yardımcı olabilir.

Aşk hayatında duyguların daha açık ifade edilmesi ilişkileri olumlu yönde etkileyebilir. İlişkisi olan Yengeçler, partnerlerinden ilgi ve anlayış bekleyebilir; beklentilerini kırıcı olmadan dile getirmeleri faydalı olabilir. Bekâr Yengeçler için geçmişte tanıdıkları biriyle yeniden iletişim kurmak veya yeni bir tanışmaya fırsat vermek gündeme gelebilir. Maddi konularda ise ev ve yaşam giderlerini gözden geçirmek gerekebilir. Kendilerine dinlenmek için zaman ayırmaları, gün boyunca daha dengeli hissetmelerini sağlayabilir.