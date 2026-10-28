Balık burçları için 29 Ekim Perşembe günü duygusal konular, kişisel hedefler ve içsel denge ön plana çıkabilir. Çevrelerindeki gelişmelere karşı daha duyarlı hissedebilecek Balıklar, kendilerini anlamaya ve ihtiyaçlarını belirlemeye zaman ayırabilir. İş hayatında yaratıcı fikirleriyle öne çıkmaları mümkün olsa da önemli kararları yalnızca hislerine dayanarak vermemeleri yararlı olacaktır. Planlarını somut adımlarla desteklemek ve işlerini belirli bir sırayla ilerletmek, hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırabilir. Maddi konularda ise plansız harcamalardan uzak durmak ve bütçeyi dikkatle takip etmek önem kazanabilir.

Aşk hayatında romantik beklentiler ve duygusal paylaşımlar gündeme gelebilir. İlişkisi olan Balıklar, partnerleriyle daha fazla yakınlaşmak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek isteyebilir. Bekâr Balıklar için yeni bir tanışma veya geçmişten gelen bir konuyu yeniden değerlendirme fırsatı doğabilir. Ancak karşılarındaki kişiyi idealize etmeden, olayları gerçekçi biçimde değerlendirmeleri önem taşıyor. Aile ve arkadaş çevresinden alacakları destek kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabilir. Gün boyunca hem başkalarının duygularını anlamaya hem de kendi sınırlarını korumaya özen göstermeleri, daha huzurlu kararlar almalarına yardımcı olabilir.