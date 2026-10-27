29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeni merak konusu oldu. 28 Ekim Çarşamba günü sağlık ocakları, eczaneler ve hastanelerin açık olup olmayacağını araştıran vatandaşlar, tatil öncesi çalışma saatlerine odaklandı. İşte 28 ve 29 Ekim'de sağlık hizmetlerine ilişkin merak edilenler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin saat 13.00'e kadar hizmet vermesi, öğleden sonra ise kapalı olması bekleniyor.

Eczanelerde de yarım gün çalışma düzeni uygulanacak. Vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için işlem saatlerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü hastanelerin poliklinik hizmetlerinde yarım gün tatil düzeni uygulanması bekleniyor. Öğleden sonra rutin poliklinik hizmetleri sınırlanabilir. Acil servisler ise kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek.

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin rutin poliklinik hizmetleri kapalı olacak.

Hastanelerde pratisyen hekimler görev yapacak.Acil servisler hizmet vermeye devam ederken eczanelerde nöbetçi eczane sistemi uygulanacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için sağlık kuruluşlarının çalışma saatlerini ve bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmesi gerekiyor.