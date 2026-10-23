Çorum'da bir çocuk oyun ve eğlence merkezinde çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, bowling alanındaki düzeneğin çarpması sonucu yaralandı. İlk tedavisinin ardından taburcu edilen Yeter, evinde fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iç kanama geçirdiği belirlenen genç kadın kurtarılamadı.

Çorum'da çocuk oyun ve eğlence merkezinde çalışan 28 yaşındaki Melike Yeter, iş kazasında yaralandıktan sonra tedavi edilip taburcu edildi. Evinde fenalaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılan Yeter, iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yeter'in çalıştığı merkezin bowling alanında meydana geldi. Hat ve lobut toplama mekanizmasındaki düzenek, aniden ve sert biçimde Yeter'e çarptı.

Yaralanan Yeter, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Dinlenmek için evine giden genç kadın, bir süre sonra fenalaştı.

Yeniden hastaneye kaldırıldığında kaza nedeniyle iç kanama geçirdiği fark edildi. Müdahalede geç kalınan Yeter, kurtarılamadı.

Melike Yeter'in üç ay önce nişanlandığı öğrenildi.