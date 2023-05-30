28 Mayıs ve Lozan Barış Antlaşması!

Barzani’nin, 28 Mayıs seçimlerinden bir gün önce Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılına dair açıklaması çok önemliydi!

Açıklama, 2021’de Erbil’de Diaspora Kürtleri Kongresi ile başlayan ve 2022’de Stockholm’de kurulan Kürdistan Diaspora Konfederasyonu’nun, Lozan’da düzenleyeceği konferans ile ilgiliydi.

Konferans ne tesadüf ki 27-28 Mayıs 2023 tarihindeydi!

Rudaw’a göre Barzani, Sevr Antlaşması’nın kendilerine verdiği hakların Lozan Barış Antlaşması ile yok edildiğine de değinerek “Lozan’ın asıl mağduru Kürdistan halkı olmuştur” dedi.

Bu cümleyi AKP ile birlikte seçime giren HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile sadece Nisan ayı içinde 4 sefer görüşen Barzani söyledi!

Ayrıca Yapıcıoğlu’nun Erdoğan ile yeni anayasayı da görüştüğünü açıkladığını da ekleyelim.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu, 2022’de İsveç’in başkentinde kurulurken yaptığı açıklamada, Lozan Barış Antlaşması’nın sözde hak gaspının sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na başvurduklarını açıklamıştı.

Eğer Erdoğan bir cevap verdiyse verilen cevap da kamuoyu ile paylaşılmalıdır!

27-28 Mayıs’ta İsviçre’nin Lozan kentinde, Kürdistan Diasporasının düzenlendiği konferansı ile 28 Mayıs öncesi Kürt kökenli yurttaşlarımıza önemli mesaj vermeye çalışıldığı görülüyor.

KDP, KYB, yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda yabancı ülke temsilcisinin de katıldığı konferansa Osman Baydemir ve Hatip Dicle de katıldı.

Osman Baydemir ve Reha Ruhavioğlu, Rudaw’daki 29 Mayıs tarihli açıklamalarında, HDP’nin oy kaybetme sebebinin Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesinin olduğunu ima etmektedirler.

28 Mayıs öncesi tüm bu yaşananların Türkiye’den bağımsız olduğunu düşünebilir misiniz?

Mümkün değil!

Seçimlerden önce başlayan bu gelişmelerin ana amacı seçim sonucunu etkilemektir…

Bölgede Erdoğan Barzani yakınlığını bilmeyen yok.

Barzani 2016 yılında ABD’de “Lozan’dan beri devlet kuramıyoruz” demişti.

Aynı yıl Erdoğan da “Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalışıyorlar” demişti!

2021’de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “1921 Anayasası’na dayalı yeniden kuruluş anayasası yapacağız” cümlesi ile Mehmet Uçum’un sıkça dillendirdiği 1921 Anayasası vurgusu önümüzdeki günlerde sıkça gündemde olacak.

Seçim sonuçlarına dair en önemli konu ise Millet İttifakı’nın durumu ve seçmenin bakışıdır.

CHP; kurtuluş ve kuruluş savaşından, 1929 ekonomik buhrandan çıkış için yaptıklarından ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra yaptığı en önemli şey Millet İttifakı’nı kurmasıdır.

İttifak dağılmamalı hatta büyütmenin yolları aranmalıdır.

Suçlu aramak yanlıştır!

Hatalardan ders çıkarmak ise vatanseverliktir!

Bakın Erdoğan’ı ilk kutlayan ülke liderlerine!

Kim yerli ve milliymiş görürsünüz!

28 Mayıs’ta, Türkiye Yüzyılı ve yeni anayasa adı altında BOP/Sevr kapıdan girmiştir!