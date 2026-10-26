29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 28 Ekim’de eğitim öğretime ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte 28 Ekim okul tatiliyle ilgili merak edilenler...

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okulların tatil durumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Ekim'de okullar yarım gün mü olacak? 28 Ekim okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim yarım gün sürecek. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Buna göre öğrenciler günün ilk yarısında derslerine devam edecek, öğleden sonra ise eğitim öğretime ara verilecek.

28 EKİM'DE OKULLAR TAM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü okullar tam gün tatil olmayacak. Eğitim öğretim günün ilk yarısında devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmî tatil başlayacak.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmî tatil uygulanacak. Bu kapsamda okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.