NASA'nın 22 yıldır uzayda görev yapan Neil Gehrels Swift Gözlemevi, yörüngesini koruyamayarak Dünya atmosferine girdi. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki uzay aracının Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında atmosfere ulaştığı doğrulanırken, parçalarının ne kadarının yanarak yok olduğu henüz bilinmiyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait Neil Gehrels Swift Gözlemevi, 22 yıllık uzay görevinin ardından kontrolsüz şekilde Dünya atmosferine yeniden giriş yaptı.

Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki uzay aracının Endonezya yakınlarında atmosfere girdiği doğrulandı. Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerini inceleyen uydu takip uzmanı Jonathan McDowell, gözlemevinin Sumatra Adası'nın kuzeyinde atmosfere yeniden giriş yaptığını bildirdi.

Uzay aracının atmosfere girişinin ardından hangi parçalarının yeryüzüne ulaşmış olabileceği ise henüz netlik kazanmadı.

NASA'DAN DÜŞÜŞ ÖNCESİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

NASA, daha önce yaptığı değerlendirmelerde uzay aracının büyük bölümünün atmosfere giriş sırasında yanarak parçalanacağını açıklamıştı. Kurum, yeryüzüne ulaşabilecek parçaların herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtmişti.

UZAY ARACINI KURTARMAK İÇİN PLAN YAPILMIŞTI

Swift Gözlemevi'nin Dünya'ya düşmesini önlemek amacıyla bir kurtarma operasyonu da planlanmıştı. Katalyst Space Technologies tarafından geliştirilen Link adlı uzay aracının, Swift ile buluşarak onu daha yüksek bir yörüngeye taşıması hedefleniyordu.

Bu kapsamda Link, 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan fırlatılmıştı. Ancak operasyon, uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Link'in itiş sisteminde ve yön kontrolünü sağlayan reaksiyon tekerleklerinde meydana gelen arızalar, Swift Gözlemevi'nin yörüngesinin yükseltilmesini engelledi. Böylece 22 yıllık uzay görevinin ardından gözlemevinin Dünya atmosferine kontrolsüz dönüşü önlenemedi.