Terazi burçları için 22 Ekim Perşembe günü ilişkiler, iş birlikleri ve denge arayışı önem kazanabilir. İş ortamında farklı görüşleri bir araya getirmek, ortak kararlar almak veya yeni bir anlaşma üzerinde düşünmek gündeme gelebilir. Kararsız kaldığınız konularda seçeneklerin artması, hangi yolu izleyeceğinizi belirlemeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle başkalarının beklentileri kadar kendi ihtiyaçlarınızı da dikkate almanız yararlı olacaktır.

Aşk hayatında romantizm ve iletişim ön plana çıkıyor. İlişkisi olan Teraziler, partnerleriyle yaşadıkları sorunları karşılıklı anlayışla çözmeye çalışabilir. Bekâr Terazi burçları ise yeni bir tanışmanın nereye ilerleyebileceğini merak edebilir. Maddi konularda ortak harcamalar ve alışveriş planları gündeme gelebilir. Sosyal yaşamda davetler ve arkadaş buluşmaları gününüzü hareketlendirebilir. Ancak başkalarını memnun etmek için kendi planlarınızdan vazgeçmemeye dikkat etmelisiniz.