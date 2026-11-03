2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Orana müdahale edilmemesi halinde IMEI kayıt harcının 69 bin 358 liraya, 10 yıllık pasaport harcının 17 bin 142 liraya çıkması bekleniyor. Vergi, harç ve cezalardaki değişiklikler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.

2027 yılı için açıklanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalarda yeni yılın hesabını ortaya çıkardı. Oranın değiştirilmemesi halinde yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcının 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya, yurt dışı çıkış harcının ise 1.250 liradan 1.597,88 liraya yükselmesi bekleniyor.

CNBC-e'nin aktardığına göre, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenen oran, ÜFE'nin 12 aylık ortalamasından oluşuyor. Geçen yıl yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 27,83 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oranı yüzde 50'ye kadar azaltma veya artırma yetkisi bulunuyor. Bu yetki kullanılmazsa belirlenen oran aynen uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Haberde yer alan yeni yıl tutarları bu oran üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor; değişikliklerin 1 Ocak 2027'de devreye girmesi öngörülüyor.

TRAFİK CEZALARINDA BEKLENEN TUTARLAR

Yeniden değerleme oranına göre kırmızı ışıkta geçmenin cezasının 5 bin liradan 6.391,5 liraya, yüksek sesle araç kullanmanın cezasının ise 3 bin liradan 3.834,9 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşanlara uygulanması beklenen cezalar şöyle:

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

Pasaport harçlarında 2027 için beklenen tutarlar, sürelerine göre şöyle sıralanıyor:

-6 aylık pasaport: 3.587 TL

-1 yıllık pasaport: 5.245 TL

-2 yıllık pasaport: 8.562 TL

-3 yıllık pasaport: 12.164 TL

-10 yıllık pasaport: 17.142 TL

10 yıllık pasaport harcının mevcut tutarı 13 bin 410 lira. Yurt dışı çıkış harcının ise 1.250 liradan 1.597,88 liraya çıkması bekleniyor.

Ehliyet harçlarının A sınıfında 2 bin 862 liraya, B sınıfında 8 bin 634 liraya yükselmesi öngörülüyor. Ehliyet yenileme ücretinin 517 lira, ehliyet değerli kağıt bedelinin de 2.159,2 lira olması bekleniyor.

TELEFON KAYDINDA 69 BİN 358 LİRALIK HESAP

Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan IMEI kayıt harcının 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya yükselmesi bekleniyor. Yeni telefon hattı açılışlarında alınan ilk abonelik tesis ücretinin de 700 liradan 894,81 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

MTV'DE YAŞ, MOTOR HACMİ VE MATRAH AYRIMI

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) hesaplanan tutarlar, aracın tescil tarihi, yaşı, motor hacmi ve ilgili araçlarda matrahına göre değişiyor.

1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için kaynakta yer verilen 2027 tutarları şöyle:

1 Ocak 2018 sonrasında tescil edilmiş, 1–3 yaşındaki araçlar için hesaplanan tutarlar ise şu şekilde:

YEMEK VE ULAŞIM DESTEĞİ

CNBC-e'nin 2027 hesabında günlük yemek kartı tutarı KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak yer aldı.

İşverenin servis hizmeti sunmadığı çalışanlara sağlanan günlük ulaşım desteğinin 202,11 liraya kadar olan bölümünün gelir vergisinden muaf tutulacağı belirtildi.

KİRA VE GAYRİMENKUL KAZANCINDA İSTİSNA

Haberde, 2027'de kira geliri elde eden mükelleflerin yararlanabileceği gelir vergisi istisnası 74 bin 141 lira olarak hesaplandı.

Ticari faaliyet dışında, satın alındıktan sonra en az beş yıl elde tutulan gayrimenkullerin satışından sağlanan kazançlar gelir vergisinden muaf tutuluyor. Beş yıl tamamlanmadan yapılan satışlarda ise kazanca uygulanacak gelir vergisi istisnası, 2027 hesabında 191 bin 745 lira olarak yer aldı.

BEYAN SINIRLARI VE OTOMOBİL KİRA GİDERİ

Temettü kazançları, iş yeri kira gelirleri ve birden fazla işverenden alınan ücretler gibi vergi kesintisine tabi gelirler için 2027 beyan sınırı 511 bin 320 lira olarak aktarıldı.

Yurt dışındaki bankalardan elde edilen faiz gelirleri gibi vergi kesintisi veya istisna uygulanmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında ise beyan sınırı 28 bin 122 lira olarak hesaplandı.

Kiralık binek otomobillerde araç başına aylık kira bedeli sınırı da 2027 için 58 bin 801 lira olarak verildi.