2027 yılında vergi, harç ve trafik cezalarında uygulanması beklenen zam oranı yüzde 27,89 olarak hesaplandı. Ekim ayı Yİ-ÜFE verisinin aylık yüzde 2 artması senaryosuna göre belirlenen oran, milyonlarca vatandaşın yeni yılda yapacağı ödemeleri doğrudan etkileyecek.

2027 yılında vatandaşların ödeyeceği vergi, harç ve idari para cezalarında uygulanacak artış oranı için gözler ekim ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacağı Yİ-ÜFE verileri, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesinde etkili olacak. Ekonomim'in hesaplamalarına göre ekim ayında Yİ-ÜFE'nin aylık yüzde 2 artması durumunda 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,89 olarak gerçekleşecek. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde trafik cezalarından pasaport ve ehliyet harçlarına, IMEI kayıt ücretinden Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar birçok ödeme kaleminde artış yaşanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,89 OLABİLİR

Vergi Usul Kanunu kapsamında her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı, Yİ-ÜFE'nin ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ortalama değişimine göre hesaplanıyor. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı verileriyle birlikte 2027 yılında uygulanacak oran da netleşebilecek.

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE, Eylül 2026'da aylık yüzde 2,07, yıllık yüzde 27,38 arttı. Aynı dönemde 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 27,81 olarak kaydedildi. Ekonomim'in hesaplamalarında, ekim ayında üretici fiyatlarının aylık yüzde 2 yükselmesi halinde yeniden değerleme oranının yüzde 27,89'a ulaşacağı öngörülüyor.

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport ve diğer maktu harçlar ile damga vergisindeki artış yüzde 18,95 olarak uygulanmıştı.

2027 yılında da Cumhurbaşkanının yasal yetkisini kullanarak bazı vergi ve harç kalemlerinde yeniden değerleme oranından farklı bir artış belirlemesi mümkün. Trafik cezalarında ise aynı şekilde oranı değiştirmeye yönelik bir yetki bulunmuyor. Bu nedenle yüzde 27,89'luk oran, mevcut hesaplamalar açısından bir senaryo niteliği taşıyor.

2027'DE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olarak gerçekleşmesi halinde trafik ihlallerine uygulanan para cezaları da artacak. Özellikle trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücüleri yüksek tutarlı cezalar bekliyor.

Yüzde 27,89'luk artış üzerinden yapılan hesaplamalara göre bazı trafik cezalarının yeni tutarları şöyle:

Saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası: 180 bin liradan 230 bin 202 liraya yükselecek.

Alkollü araç kullanmanın ilk cezası: 25 bin liradan 31 bin 973 liraya çıkacak.

Seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası: 5 bin liradan 6 bin 395 liraya ulaşacak.

Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın cezası: 200 bin liradan 255 bin 780 liraya yükselecek.

Trafikte makas atmanın cezası: 90 bin liradan yaklaşık 115 bin liraya çıkacak.

Düğün konvoyuyla trafiği engellemenin cezası: 180 bin liradan 230 bin 202 liraya ulaşacak.

Kırmızı ışık ihlalinin cezası: 5 bin liradan 6 bin 395 liraya yükselecek.

Yeni tarifeyle birlikte trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin ödeyeceği tutarlar önemli ölçüde artacak. Para cezalarının yanı sıra sürücü belgelerinin geri alınması gibi yaptırımlar da ilgili mevzuat kapsamında uygulanmaya devam edecek.

IMEI KAYIT HARCI 70 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Yurt dışından telefon getirerek Türkiye'de kullanmak isteyenleri de yeni yılda yüksek bir kayıt ücreti bekliyor. Mevcut 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcının, yüzde 27,89'luk artışla 69 bin 391 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Böylece yurt dışından getirilen cep telefonlarını Türkiye'de kullanmak isteyen vatandaşların ödeyeceği kayıt bedeli 70 bin liraya yaklaşacak.

Telefon hattının ilk abonelik tesis ücretinde de artış bekleniyor. Mevcut 700 liralık tutarın yeni yılda yaklaşık 895 liraya çıkacağı öngörülüyor.

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

2027 yılında pasaport çıkarmak isteyen vatandaşlar da daha yüksek harç ödeyecek. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde pasaport harçlarında oluşacak tahmini tutarlar şöyle:

6 aya kadar pasaport: 3 bin 589 TL

1 yıllık pasaport: 5 bin 247 TL

2 yıllık pasaport: 8 bin 566 TL

3 yıllık pasaport: 12 bin 170 TL

10 yıllık pasaport: 17 bin 150 TL

En uzun süreli pasaport için ödenecek harcın 17 bin lirayı aşması bekleniyor.

Öte yandan yurt dışına çıkacak vatandaşların ödediği yurt dışı çıkış harcı da artacak. Mevcut 1.250 liralık tutarın yüzde 27,89'luk artışla yaklaşık 1.599 liraya yükselmesi bekleniyor.

EHLİYET HARÇLARINA DA ZAM GELİYOR

Yeni yılda sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların ödeyeceği harçlar da yeniden değerleme oranından etkilenecek.

Yapılan hesaplamalara göre A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 863 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 8 bin 638 liraya yükselecek. Böylece ilk kez ehliyet alacak vatandaşların ödemesi gereken tutarlarda da artış yaşanacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 15 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Araç sahiplerinin her yıl ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 2027 yılında artması beklenen kalemler arasında yer alıyor.

Yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, motor silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında bulunan sıfır kilometre bir otomobilin MTV tutarı 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya çıkacak.

MTV tutarları araçların motor silindir hacmine, yaşına ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer kriterlere göre değişiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanının MTV artış oranını yeniden değerleme oranından farklı belirleme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle araç sahiplerinin ödeyeceği kesin tutarlar yapılacak düzenlemelerin ardından belli olacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ SINIRI YÜKSELECEK

Yeniden değerleme oranındaki artış, Değerli Konut Vergisi'ne tabi konutlar için belirlenen alt sınırı da değiştirecek.

Mevcut 17 milyon 711 bin liralık sınırın, yüzde 27,89'luk artışla yaklaşık 22 milyon 650 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Böylece verginin kapsamına giren konutların belirlenmesinde esas alınan değer eşiği de artmış olacak.

GÖZLER 3 KASIM'DA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİLERİNDE

2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve idari para cezalarındaki artış için kritik tarih 3 Kasım 2026 olacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı Yİ-ÜFE verileri, yeniden değerleme oranının hesaplanmasını sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oranı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Resmî Gazete'de yayımlamasının ardından süreç resmiyet kazanacak. Bazı vergi ve harç kalemlerinde ise Cumhurbaşkanının yetkisi kapsamında farklı artış oranları uygulanabilecek.

Yüzde 27,89'luk senaryonun gerçekleşmesi halinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları, IMEI kayıt ücreti ve MTV gibi ödeme kalemlerinde dikkat çekici artışlar yaşanacak.